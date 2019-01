Adverteerders willen af van stereotiepe reclame

Ongeveer een vijfde van de Belgen heeft een migratieachtergrond. De meeste vrouwen zijn vandaag in het bezit van minstens een diploma. Vijftigplussers hebben meer hobby's dan lezen en voor de kleinkinderen zorgen. De samenleving is de voorbije decennia ontzettend veranderd, maar die evolutie is amper zichtbaar in de reclame. Dat moet nu veranderen, zegt de UBA.

Samenleving weerspiegelen

De unie erkent het grote maatschappelijk belang van de reclamesector en engageert zich om haar reclame meer divers en inclusief te maken. Daarom stelde ze een charter op, dat ook werd ondertekend door Het Verbond voor Belgische Ondernemingen (VBO), Accelerating Agency, en Charlie Magazine.

Het klinkt erg ambitieus: 'Reclame moet beelden en verhalen tonen die representatief zijn voor de samenleving van vandaag enmorgen. Ze moet stereotypen vermijden en iedereen - ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, beperking of geloof - op een gelijke manier behandelen.'

In de tekst staan concrete tips voor reclamemakers opgelijst, gaande van 'maak geen aparte campagnes voor minderheidsgroepen' tot 'toon je campagne voor publicatie aan een testpubliek en sta open voor hun feedback'.