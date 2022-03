Professor emeritus Jean-Jacques Amy (81) is gynaecoloog en werkte vooral in het UZ Jette. Hij wordt in de jaren tachtig vier keer voorwaardelijk veroordeeld voor het uitvoeren van - toen nog - illegale abortussen. De dag voor de goedkeuring van de wet Lallemand-Michielsens in 1990, wordt hij een laatste keer verhoord. In 2019 verscheen zijn boek 'Anoniem' is een Vrouw - De strijd voor gelijke rechten.