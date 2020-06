Over de hele wereld wordt homoseksualiteit steeds meer aanvaard. Dat stelt een onderzoek van het Pew Research Center. Er blijven wel grote verschillen bestaan per regio.

De steun is gegroeid van Kenia tot in de Verenigde Staten, zo stelt het onderzoek. Gemiddeld 52 procent van de mensen in 34 onderzochte landen zegt dat homoseksualiteit zou moeten worden geaccepteerd, tegenover 38 procent die daar nog niet klaar voor is.

'Over het algemeen zien we veranderingen die eerder wijzen op meer acceptatie dan op minder', zegt Jacob Poushter, directeur gedragsonderzoek bij de Amerikaanse denktank.

Regionale verschillen

Veel landen zagen een aanzienlijke sprong in het aanvaarden van homoseksualiteit, ten opzichte van het eerste onderzoek dat daarover door Pew werd gevoerd in 2002. Onder meer in Zuid-Afrika was er een stijging van 21 procentpunt, in Zuid-Korea van 19 procentpunt. Sinds de eerste bevraging in India in 2014 zien we ook daar een stijging van 22 procentpunt.

Seks tussen mensen van hetzelfde geslacht is nog steeds verboden in 68 landen

De meningen over homoseksualiteit kennen echter veel regionale verschillen, waarbij een meerderheid in Afrika ten zuiden van de Sahara en het Midden-Oosten vindt dat homoseksualiteit niet mag worden aanvaard. In de Amerika's en in West-Europa zijn er steeds meer mensen die de kwestie omarmen.

Volgens de onderzoekers is openheid tegenover LGBT-kwesties ook sterk verbonden met de mate van economische ontwikkeling van een regio. Landen als Zweden hebben bijvoorbeeld een veel positievere kijk op homoseksualiteit dan landen waar het gemiddelde inkomen laag is, zoals bijvoorbeeld Nigeria.

Homorechten

Over de hele wereld is de LGBT-wetgeving sterk toegenomen: sinds Nederland in 2001 het eerste land werd om het homohuwelijk te legaliseren, zijn 27 andere lidstaten van de Verenigde Naties gevolgd met wetgeving die een huwelijk voor homo's en lesbiennes mogelijk maakt.

De trend op lange termijn is een toename van de aanvaarding van homoseksualiteit

Nochtans blijft seks tussen mensen van hetzelfde geslacht nog illegaal in 68 landen, stellen gegevens van de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA). In 6 landen riskeer je er de doodstraf voor.

Veel van de landen die homoseksualiteit criminaliseren liggen in Afrika, maar tegelijk is er op dit continent ook veel verandering aan de gang. Zo was er deze week in Gabon een stemming om de anti-homowetgeving van het land ongedaan te maken.

Jongeren milder

Opvallend is dat het Pew Research Center ook zegt dat nieuwe wetten minder invloed hebben op attitudes als andere factoren zoals rijkdom, opleiding, leeftijd of religie. 'De trend op lange termijn is een toename van de aanvaarding van homoseksualiteit maar die lijkt minder beïnvloed door een wijziging van de wetgeving', zegt Poushter. 'Demografische factoren stimuleren verandering over het algemeen veel meer'.

Zo accepteren jongeren homo's veel vaker dan ouderen. Als voorbeeld de cijfers voor Zuid-Korea: 80 procent van de Zuid-Koreanen tussen 18 en 29 jaar is oké met homoseksualiteit, tegenover slechts 23 procent van de 50-plussers.

Het onderzoek gebeurde tussen 13 mei en 2 oktober vorig jaar bij 38.426 mensen in 34 landen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Thomson Reuters Foundation News.

