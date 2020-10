In het kader van de International Repair Day heeft de vzw 'Repair&Share' zaterdag een aantal workshops en wandelingen in Leuven georganiseerd. 'Met de campagne 'Recht op repareren' willen we politici aansporen om de drempels om producten te repareren verlagen', zegt Rosalie Heens van de vzw.

'Er worden nog te weinig producten effectief gerepareerd in vergelijking met wat gerepareerd zou kunnen worden', zegt Heens. 'Consumenten vinden nog steeds moeilijk de weg naar informatie over bijvoorbeeld reparatiediensten. Terwijl ze producten wel willen repareren, blijken er in de praktijk nog te veel barrières te bestaan.'

Internationaal gezien zijn er heel wat beleidsmakers die het belang inzien van repareren. 'Zo voert Frankrijk vanaf volgend jaar een repair-score in, waardoor je bij aankoop van een product in één oogopslag kunt zien of het makkelijk te repareren is en hoe lang je wisselstukken kunt krijgen. In Wenen investeert het stadsbestuur 1,6 miljoen euro in een reparatiefonds, waardoor herstellen voor consumenten de helft goedkoper wordt,' lezen we in het persbericht van Repair&Share. Springt ook België weldra op de kar? 'In het federale regeerakkoord wordt voor het eerst gesproken over hergebruik en recyclage. 'En daar zijn we uiteraard heel blij mee', zegt Heens. 'Maar het blijft allemaal nogal vaag. Nu zijn we heel benieuwd naar de concrete acties van de nieuwe regering.'

Lees ook: Snit en naad: 12 naaiateliers waar je kledijherstellingen in goede handen zijn

Tijdens Repair Day in Leuven staan workshops over het hergebruiken van plastic en jeans op het programma, en een aantal 'circulaire wandelingen'. 'We wandelen langs Leuvense handelaars die inzetten op hergebruik en recyclage, en consumenten daar ook bij willen helpen. Er zijn heel veel van zo'n handelaars in Leuven, maar die zijn soms nog te weinig gekend', zegt Magda Peeters van MAAKbar, een Leuvens burgerinitiatief waar iedereen gereedschap kan delen om producten te repareren, dat de activiteiten in Leuven mee organiseert. 'En alle workshops en wandelingen zijn uiteraard volledig coronaproof op punt gezet.' Normaal gezien zou er ook een editie plaatsvinden in Louvain-La-Neuve, maar die is afgelast door het toenemende aantal besmettingen van het coronavirus?

'Er worden nog te weinig producten effectief gerepareerd in vergelijking met wat gerepareerd zou kunnen worden', zegt Heens. 'Consumenten vinden nog steeds moeilijk de weg naar informatie over bijvoorbeeld reparatiediensten. Terwijl ze producten wel willen repareren, blijken er in de praktijk nog te veel barrières te bestaan.'Internationaal gezien zijn er heel wat beleidsmakers die het belang inzien van repareren. 'Zo voert Frankrijk vanaf volgend jaar een repair-score in, waardoor je bij aankoop van een product in één oogopslag kunt zien of het makkelijk te repareren is en hoe lang je wisselstukken kunt krijgen. In Wenen investeert het stadsbestuur 1,6 miljoen euro in een reparatiefonds, waardoor herstellen voor consumenten de helft goedkoper wordt,' lezen we in het persbericht van Repair&Share. Springt ook België weldra op de kar? 'In het federale regeerakkoord wordt voor het eerst gesproken over hergebruik en recyclage. 'En daar zijn we uiteraard heel blij mee', zegt Heens. 'Maar het blijft allemaal nogal vaag. Nu zijn we heel benieuwd naar de concrete acties van de nieuwe regering.' Tijdens Repair Day in Leuven staan workshops over het hergebruiken van plastic en jeans op het programma, en een aantal 'circulaire wandelingen'. 'We wandelen langs Leuvense handelaars die inzetten op hergebruik en recyclage, en consumenten daar ook bij willen helpen. Er zijn heel veel van zo'n handelaars in Leuven, maar die zijn soms nog te weinig gekend', zegt Magda Peeters van MAAKbar, een Leuvens burgerinitiatief waar iedereen gereedschap kan delen om producten te repareren, dat de activiteiten in Leuven mee organiseert. 'En alle workshops en wandelingen zijn uiteraard volledig coronaproof op punt gezet.' Normaal gezien zou er ook een editie plaatsvinden in Louvain-La-Neuve, maar die is afgelast door het toenemende aantal besmettingen van het coronavirus?