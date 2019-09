Op eenentwintig september is het World Clean Up Day. Het ideale moment om zwerfvuil langs de rivieren op te ruimen, vonden de organisatoren van River Cleanup. Hun motivatie? De buurten rond rivieren leefbaarder maken en zorgen dat zwerfvuil niet in de oceanen terechtkomt.

Ieder jaar komt er acht miljard kilogram afval in de oceanen terecht. Aangezien tachtig procent via rivieren komt gedobberd, is ervoor zorgen dat de waterwegen niet vervuild worden een nobele daad. Het is dan ook de ambitie van River Cleanup om met verschillende partijen op verschillende plaatsen opruimacties te organiseren langs rivieren en zo bewustwording en verandering te brengen.

Mentaliteitswijziging

Het gaat dus om meer dan louter opruimen. Door samen de handen vuil te maken, kan je in groepsverband het verschil maken en bewustwording creëren. Het is uiteraard de bedoeling dat er na de schoonmaakacties minder zwerfvuil wordt achtergelaten.

In België werden er verschillende acties georganiseerd, langs Schelde Maas en zijrivieren. In Antwerpen werd het afval na afloop gesorteerd door de Antwerpse Zeescouts in een mobiel recyclagepunt opgezet met de stad Antwerpen. Zo kan het afval nog ingeschakeld worden in de circulaire economie: pet flessen worden brillen (w.r.yuma), plastic folies nieuwe afvalzakken (plasta) en via partner Eco-oh worden alle restplastics omgevormd tot zitbank of kunstwerk.

River Cleanup in cijfers 5049 deelnemers 48 cleanups 60 ton zwerfvuil World Cleanup Day in cijfers 20125 deelnemers 112 ton zwerfvuil 3619 zakken zwerfvuil