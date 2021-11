Vijftig jaar geleden ontstond de eerste Belgische vrouwendag. Ter ere van die feesteditie, op 11 november, selecteerde Knack Weekend vijftig jonge Belgische vrouwen die, elk op hun terrein, belangrijk werk verrichten en nog potten gaan breken. Vandaag, drie vrouwen die de weg plaveien naar een betere wereld.



...

Aminata Ndow (26), doctoraatsonderzoeker aan Harvard, medeoprichter van AYO (African Youth Organization), de eerste Black Student Union in Vlaanderen, en co-coördinator Black History Month Belgium.'Sinds september woon ik in de VS, waar ik aan Harvard een doctoraat maak in Afrikaanse Studies en Antropologie. Met mijn werk hoop ik bij te dragen aan het belang van Afrikaanse stemmen in het verleden, het heden en de toekomst, ons denken te radicaliseren, en een alternatieve manier te bieden om te bestuderen hoe mensen zich tot het verleden verhouden. Daarnaast ben ik samen met Mohamed Barrie bezig met de coördinatie van Black History Month in België. Volgend jaar zal de vijfde editie zijn en we willen het groots aanpakken. Ons fantastische team werkt aan een uitgebreid programma voor 2022.''Met mijn studies wil ik graag een bijdrage leveren aan onderzoek over de postkoloniale context in Gambia. Black History Month heeft me bovendien doen inzien dat onderzoek ook kan plaatsvinden in ruimtes van compassie, weerstand en vindingrijkheid die in de marge van de samenleving opduiken. Geïnspireerd en geprovoceerd worden door mensen die niet academisch geschoold zijn en zich verzetten tegen de status quo, heeft al tot de meest boeiende wendingen in mijn onderzoek geleid. Ik haal veel inspiratie uit een artikel van de Amerikaanse Bell Hooks: Choosing the Margin as a space of Radical Openness.''De Amerikaanse schrijvers James Baldwin en Toni Morrison.' blackhistorymonth.be Ciel Grommen (32), architect, hedendaags kunstenaar en doctoraatsonderzoeker aan Luca.'Ik merk dat veel mensen zich afvragen of ze zich ergens wel of niet (meer) thuis voelen. Door plekken op te zoeken waar het traditionele wonen niet mogelijk is, probeer ik daar kunstprojecten over te maken. Samen met een van mijn vaste werkpartners, Maximiliaan Royakkers, coördineer ik momenteel een collectief van vijftien onderzoekers die in Europa aan de slag gingen als seizoenarbeider in de landbouw. Hun ervaringen vormen de basis voor heel uiteenlopende kunstprojecten over het leven op het platteland en de verstoorde aard van de seizoenen.''In mijn kunstprojecten probeer ik een vreemde combinatie van mensen samen te brengen. Ik word erg enthousiast wanneer ik merk dat deze passanten ook moeite doen om contact te maken met elkaar. Zo heb ik warme herinneringen aan het project Le Paysage Ménagé, dat we momenteel afronden op de C-mine in Genk. Gedurende drie maanden maakten we daar bakstenen samen met vrijwilligers. Deze simpele activiteit zorgde voor veel ontmoetingen en verhalen, die ons inspireerden voor de ontwikkeling van een ruimtelijke visie voor de site.''Alle mensen die op zoek gaan naar zingeving, en vervolgens doen wat hen het beste lijkt, los van sociale conventies. Zo ken ik een heel geëngageerde huismoeder, een gepassioneerde directeur bij de Vlaamse administratie, iemand die fanatiek opkomt voor het behoud van mijnerfgoed en een gedreven bioboer.'cielgrommen.comMarijne Van Boeckel (23), body positivity activiste en studente toegepaste psychologie en maatschappelijk werk.'Ik organiseer evenementen rond body positivity. Ik geef lezingen, ook voor jongeren, en organiseer events zoals closet sales voor vrouwen met maat 42 tot 58.''Als ik zie dat mensen echt geholpen worden door mijn bijeenkomsten, zoals onlangs een body positivity picknick en een beach day. Ik wil mensen samenbrengen die soms onzeker zijn over hun lichaam, of niet veel aansluiting voelen bij hun vrienden, hun een toffe tijd bezorgen en aanmoedigen om te zijn wie ze zijn. Dik zijn bespreekbaar maken, daar strijd ik voor.''De Nederlandse Lotte Van Eijk, een plussize model en fat activiste die recent een prachtige eigen kledinglijn lanceerde met stoere prints die dikkere mensen zogezegd niet zouden mogen dragen.'IG: @pizzahorror