2018: deze relletjes ontsierden het afgelopen jaar

Miss Belgium

Angeline Flor Pua, 22, pilote in opleiding, wordt Miss België en krijgt prompt een tsunami van bagger over zich heen. Van 'ladyboy' tot 'Miss Poepchinees', op sociale media ontploft het van de racistische verwensingen. 'Een triestig en zoveelste dieptepunt', reageert Unia. 'Trots op miss met Aziatische roots. Bewijs van een open en liefdevol Vlaanderen', tweet staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA).





#thuiswerkalarm

'Code oranje!', waarschuwt minister van Werk Kris Peeters op vrijdag 9 februari. #thuiswerkalarm, want het wordt te gevaarlijk op de weg. Wanneer de voorspelde sneeuwstorm vooral een storm in een glas water blijkt, regent het wel boze reacties.





Suitsupply

In Nederland ontstaat ophef over een postercampagne met zoenende mannen van Suitsupply. In tientallen bushokjes worden de ruiten ingegooid of de posters besmeurd, terwijl op Instagram 15.000 volgers afhaken. Onder meer in Nijmegen komt het tot betogingen voor en tegen.





Airbnb

De populariteit van Airbnb jaagt in sommige regio's de huurprijzen van woningen zo omhoog, dat de website onder vuur komt te liggen. Locals kunnen hun huur niet meer betalen en moeten plaatsmaken voor toeristen. In Palma de Mallorca voert de overheid een strenge wet in: particulieren mogen in woonwijken hun appartement niet langer verhuren aan toeristen.





Maya de Bij-sigaretten

Studio 100-bazen Gert Verhulst en Hans Bourlon reageren verbolgen op een parodiërend filmpje van Greenpeace, waarin Maya de Bij sigaretten 'met heerlijk zachte honingsmaak' aanprijst. Daarmee wil de non-profitorganisatie aanklagen dat Studio 100 zijn figuurtjes gebruikt om charcuterie te verkopen, zoals de Maya- of Samsonworst. 'Greenpeace vergelijkt iets wat kankerverwekkend is met het eten van een stukje worst. Het is een associatie buiten proportie', zegt Bourlon.





Ryanair

Luchtvaartmaatschappij Ryanair verandert haar regels voor handbagage en laat passagiers betalen voor trolleys. Alleen een rugzak of handtas die onder je stoel past, mag vanaf nu nog gratis mee.