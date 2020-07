Bij Louis Vuitton zal komende lentecollectie de modeshow voor mannen internationaal rondtoeren.

Om de lentecollectie voor te stellen aan het grote publiek kiest Louis Vuitton dit jaar voor een rondtrekkende show met als thema 'Message in a bottle'. Dat meldde creatief directeur Virgil Abloh in een interview met modeblad Women's Wear Daily. Modefans hoeven zich dus geen zorgen te maken over reisplannen. Dit keer komt de show naar hen toe.

Komend seizoen kiest Abloh voor duurzaamheid en tijdloosheid. De looks uit collectie 'Message in a bottle' zullen bestaan uit gerecycleerde materialen. Ook stukken uit vorige collecties worden opnieuw geïntegreerd. Het doel is om een seizoensloze collectie te creëren die losstaat van bepaalde trends.

De kortfilm 'Zoooom with friends' moet de modeshow promoten. Het verhaal gaat over een zeereis met zowel echte acteurs als geanimeerde personages. Qua marketing trekt Louis Vuitton alvast alle registers open.

Om de lentecollectie voor te stellen aan het grote publiek kiest Louis Vuitton dit jaar voor een rondtrekkende show met als thema 'Message in a bottle'. Dat meldde creatief directeur Virgil Abloh in een interview met modeblad Women's Wear Daily. Modefans hoeven zich dus geen zorgen te maken over reisplannen. Dit keer komt de show naar hen toe. Komend seizoen kiest Abloh voor duurzaamheid en tijdloosheid. De looks uit collectie 'Message in a bottle' zullen bestaan uit gerecycleerde materialen. Ook stukken uit vorige collecties worden opnieuw geïntegreerd. Het doel is om een seizoensloze collectie te creëren die losstaat van bepaalde trends. De kortfilm 'Zoooom with friends' moet de modeshow promoten. Het verhaal gaat over een zeereis met zowel echte acteurs als geanimeerde personages. Qua marketing trekt Louis Vuitton alvast alle registers open.