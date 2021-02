Padden, kikkers en salamanders zijn zaterdagavond aan de trek naar hun voortplantingspoelen begonnen. De lentetemperaturen van dit weekend hebben de amfibieën wakker geschud, zegt Natuurpunt. De organisatie roept automobilisten op om extra voorzichtig te rijden.

Amfibieën brengen de winter meestal door aan land, verstopt onder bladeren, een houtstapel of ingegegraven in een ondergrondse holte. In het voorjaar ontwaken ze en gaan ze op zoek naar een voortplantingspoel, waar ze een partner zoeken, paren en eitjes afzetten. 'Door het dichte Vlaamse wegennet moeten veel amfibieën tijdens die voorjaarstrek een weg oversteken', zegt Natuurpunt. 'Vaak eindigt zo'n tocht in een platte dood.'

Daarom coördineert Natuurpunt elk jaar paddenoverzetacties in heel Vlaanderen. Langs de trekroutes plaatst de organisatie schermen die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden, waarna vrijwilligers de dieren dagelijks veilig overzetten naar de andere kant van de weg, of aan de rand van een poel.

'Door de beperkende coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om in groep paddenschermen op te zetten of padden te rapen', zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. 'Maar de coördinatoren van de lokale overzetacties slagen er op de meeste plaatsen wel in om voldoende mensen te mobiliseren. Met een beetje flexibiliteit en een goede planning, staan ook dit jaar weer duizenden mensen klaar om trekkende amfibieën veilig de weg over te helpen.'

Verkeersslachtoffers

Vorig jaar hielp Natuurpunt bij overzetacties in 130 steden en gemeenten 149.666 amfibieën bij hun trek. Het ging vooral om gewone padden (71 procent), bruine kikkers (15 procent) en alpenwatersalamanders (5 procent), maar ook om zeldzame soorten zoals de rugstreeppad, de heikikker, de kamsalamander en de vuursalamander.

Vrijwilligers van Natuurpunt troffen echter ook 8.352 verkeersslachtoffers aan, 'slechts het topje van de ijsberg', volgens de organisatie. Daarom roept ze automobilisten op om aandachtig te zijn voor overstekende amfibieën, en hun snelheid te minderen tot 30 kilometer per uur op plaatsen waar verkeersborden waarschuwen voor amfibieëntrek.

'De voorjaarstrek van amfibieën speelt zich vooral af vanaf schemerduister en stopt rond middernacht. Ideale treknachten zijn nachten met avondtemperaturen van minimaal 8 graden en een hoge luchtvochtigheid', aldus Natuurpunt. (Belga)

Amfibieën brengen de winter meestal door aan land, verstopt onder bladeren, een houtstapel of ingegegraven in een ondergrondse holte. In het voorjaar ontwaken ze en gaan ze op zoek naar een voortplantingspoel, waar ze een partner zoeken, paren en eitjes afzetten. 'Door het dichte Vlaamse wegennet moeten veel amfibieën tijdens die voorjaarstrek een weg oversteken', zegt Natuurpunt. 'Vaak eindigt zo'n tocht in een platte dood.'Daarom coördineert Natuurpunt elk jaar paddenoverzetacties in heel Vlaanderen. Langs de trekroutes plaatst de organisatie schermen die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden, waarna vrijwilligers de dieren dagelijks veilig overzetten naar de andere kant van de weg, of aan de rand van een poel. 'Door de beperkende coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om in groep paddenschermen op te zetten of padden te rapen', zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. 'Maar de coördinatoren van de lokale overzetacties slagen er op de meeste plaatsen wel in om voldoende mensen te mobiliseren. Met een beetje flexibiliteit en een goede planning, staan ook dit jaar weer duizenden mensen klaar om trekkende amfibieën veilig de weg over te helpen.'Vorig jaar hielp Natuurpunt bij overzetacties in 130 steden en gemeenten 149.666 amfibieën bij hun trek. Het ging vooral om gewone padden (71 procent), bruine kikkers (15 procent) en alpenwatersalamanders (5 procent), maar ook om zeldzame soorten zoals de rugstreeppad, de heikikker, de kamsalamander en de vuursalamander. Vrijwilligers van Natuurpunt troffen echter ook 8.352 verkeersslachtoffers aan, 'slechts het topje van de ijsberg', volgens de organisatie. Daarom roept ze automobilisten op om aandachtig te zijn voor overstekende amfibieën, en hun snelheid te minderen tot 30 kilometer per uur op plaatsen waar verkeersborden waarschuwen voor amfibieëntrek. 'De voorjaarstrek van amfibieën speelt zich vooral af vanaf schemerduister en stopt rond middernacht. Ideale treknachten zijn nachten met avondtemperaturen van minimaal 8 graden en een hoge luchtvochtigheid', aldus Natuurpunt. (Belga)