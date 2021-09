Brouwerij L.Huyghe, die bekendstaat voor haar duurzame ambitie, is de eerste grote Belgische brouwer die zich verbindt met het Pure Local-project van mouterij Belgomalt. Belgomalt is een dochterbedrijf van het Belgische Boortmalt, de wereldleider in mout.

De brouwer plaatste zopas een order van 200 ton Pure Local-mout, goed voor ongeveer 2,5 miljoen glazen Delirium-bier. Pure Local is het enige project in zijn soort ter wereld. Het verbindt geëngageerde Belgische landbouwers met lokale brouwers. Dankzij de principes van regeneratieve landbouw wordt de teelt van de granen CO/GrasIndiceGras2/Gras/IndiceGras-neutraal of zelfs -negatief.

Mouterij Belgomalt een dochterbedrijf van Boortmalt, wil met het Pure Local-programma de teelt van brouwgerst terug naar onze eigen akkers halen. De boeren verbouwen de granen volgens de principes van regeneratieve landbouw. Door minder of niet te ploegen en akkers tussen de cultuur 'af te sluiten' met bodembedekkende gewassen slagen ze erin koolstof uit de lucht terug in de grond op te slaan. Resultaat: CO2-neutrale en zelfs -negatieve gerst. Pure Local begeleidt het volledige proces, van bodemanalyse tot inzaaien, oogst en opvolging. En de Pure Local-landbouwers kunnen rekenen op een correcte prijs. 'Als fiere familiale brouwerij willen we de toekomst voor de komende generaties veilig stellen. Het is onze ambitie om de duurzaamste brouwerij van het land te worden', klinkt het bij CEO Alain De Laet, de 4de generatie van Brouwerij L. Huyghe.

