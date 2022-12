Kunst onder de kerstboom: studenten van de Antwerp Academy organiseren Art Sale

Wil je een lokale kunstenaar steunen en iemand compleet verrassen? Dan is de Art Sale van de Antwerpse kunststudenten iets om in het achterhoofd te houden. Op 17 december verkopen zij hun werk aan interessante prijzen.

Het aanbod is behoorlijk eclectisch: van juwelen tot schilderijen, van foto’s tot beelden. De verkoop, die twee jaar geleden begon als een online lockdown-initiatief, is opgevat als een gezellige kerstmarkt en kunstbeurs in een. De lijst met namen is behoorlijk lang, maar de kans dat je de deelnemende kunstenaars kent is dan weer vrij klein. Het zijn stuk voor stuk ontluikende talenten.

De Art Sale is een initiatief van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en de AP Hogeschool en gaat door op 17 december in de Mutsaardstraat 31. Hier vind je de volledige lijst met deelnemende ontwerpers.