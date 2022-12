Koffiecapsules mogen vanaf 1 januari in pmd-zak

Vanaf 1 januari mogen alle koffiecapsules in de blauwe pmd-zak. Dat melden de kranten van Mediahuis donderdag en wordt bevestigd in een persbericht.

Sommige consumenten brengen ze terug naar de producent, maar veel capsules worden gewoon weggegooid. Nochtans bevatten ze nog veel waardevolle materialen. Op de aluminium capsules, die Nespresso begin jaren 1990 op de markt bracht, kwam kritiek omdat ze belastend zijn voor het milieu. Het merk lanceerde in 2011 wel al een eigen inzamelprogramma, waardoor momenteel 33 procent van de capsules wordt ingezameld.

4.500 ton

Fost Plus, het bedrijf achter de pmd-zakken, heeft nu na jaren van onderzoek met Nespresso een recyclagesysteem uitgewerkt, waar ook concurrenten van de koffiemaker zich bij hebben aangesloten. In het eerste jaar rekent Fost Plus op een inzameling van circa 4.500 ton capsules. De pmd-centra worden aangepast om de capsules uit te sorteren, waarna ze door een Duitse en Nederlandse partner worden gerecycleerd. Fost Plus sloot concreet een akkoord met Nespresso, Nestlé (voor de Starbucks by Nespresso, Nescafé Farmers Origins en Nescafé Dolce Gusto) en JDE Peet’s (L’Or en Douwe Egberts).

Recyclage-oplossing

In heel het land zullen hierdoor alle koffie- en andere drankencapsules, zowel van aluminium als van plastic, in de blauwe zak mogen, zo voegt Fost Plus in een persbericht toe. ‘Drankenkencapsules bevatten waardevolle materialen. Door ze samen met het PMD te sorteren, zorgen we voor een uniforme en toegankelijke recyclage-oplossing via de vijf sorteercentra die speciaal voor deze producten werden aangepast’, aldus managing director Wim Geens in het persbericht. Er is sprake van een ‘aanzienlijke investering van de drie capsuleproducenten’ die zo de recyclage van alle aluminium en plastic capsules op de Belgische markt financieren. Alle producenten en distributeurs van drankencapsules worden voorts uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de samenwerking.