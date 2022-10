Knack Weekend zoekt een fulltime multimediajournalist

Ben je gebeten door lifestylenieuws? Schrijf jij met hetzelfde gemak over design als over beauty? Weet jij hoe je een verhaal vertelt met woorden, beelden en pakkende video’s? Dan ben jij misschien wel de multimediajournalist waar Knack Weekend naar op zoek is.

Jouw profiel:

Je schrijft graag heldere teksten met aantrekkelijke koppen, die je voorziet van foto’s, video’s en relevante links om het verhaal naar een hoger niveau te tillen.

Je hebt een neus voor goede verhalen en weet in welke vorm je die het best tot bij de lezer brengt: in een interview, via video of als podcast.

Sociale media hebben geen geheimen voor jou. Je weet hoe je een tekst vertaalt naar een Reel of TikTok-video.

Je hebt zowel oog voor detail als voor het totaalplaatje.

Je waakt mee over de visuele identiteit van de site en herkent een goed beeld in een oogopslag.

Je weet wat leeft bij de lezer en denkt actief mee na over de digitale groei van de website.

Je kunt om met deadlines – die meestal niet dodelijk, maar soms toch pittig zijn.

Ons aanbod: