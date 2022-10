Knack Weekend zoekt een freelance online eindredacteur

Ben je gebeten door magazines maken, of het nu in papieren vorm of digitaal is? Is taal totaal jouw ding en weet je wat een lezer in een tekst trekt? Dan ben je misschien wel de persoon die we zoeken om de verhalen uit Knack Weekend aan te passen tot ze perfect op het web passen. Want een goed blad blijft een goed blad, ook online.

Jouw profiel:

Je bent een taalfreak voor wie spelling en grammatica geen geheimen hebben.

Je bent in staat straffe titels en inleidingen te bedenken, en dat ene citaat dat lezers zich blijven herinneren.

Je hebt zowel oog voor detail als voor het totaalplaatje.

Je hebt genoeg online magazines en dagbladen gelezen om te weten aan welke criteria een goede webtekst moet voldoen.

Je bent vertrouwd met WordPress, en verwart het woord SEO nooit met CEO.

Je waakt mee over de visuele identiteit van de site en herkent een goed beeld in een oogopslag.

Je denkt mee na over online extra’s die een tekst naar een hoger niveau tillen.

Je functioneert goed in een team, waar je al eens kan gevraagd worden om bij te springen voor ‘het papieren boekske’.

Je kunt om met deadlines – die meestal niet dodelijk, maar soms toch pittig zijn.

Ons aanbod:

Een uitdagende job op freelancebasis in een enthousiast team.

Een correcte verloning.

Een vast werkschema van twee dagen per week.

Een werkomgeving waarin overleg primeert op hiërarchie en al je ideeën welkom zijn.



Interesse? Mail dan je CV en motivatie voor 24 oktober naar mare.hotterbeekx@knack.be.