Knack Weekend zoekt een freelance eindredacteur

Ben je gebeten door magazines maken? Is taal totaal jouw ding en weet je wat een lezer in een tekst trekt? Dan ben je misschien wel de persoon die we zoeken om ons eindredactieteam te versterken.

Jouw profiel:

Je bent een spelling- en grammaticafreak/liefhebber/kenner.

Je bent in staat straffe titels en inleidingen te bedenken, en dat ene citaat dat lezers zich blijven herinneren.

Je weet waar het schoentje wringt als een tekst niet lekker loopt: die alinea die verkeerd staat, de aanloop die te lang is, een te abrupte overgang…

Je hebt zowel oog voor detail als voor het totaalplaatje.

Je functioneert goed in een team.

Je kunt om met deadlines – die meestal niet dodelijk, maar soms toch pittig zijn.

Ons aanbod:

Een uitdagende job op freelance basis in een enthousiast team.

Een correcte verloning.

Een vast werkschema van twee à drie dagen per week.

Een werkomgeving waarin overleg primeert op hiërarchie en al je ideeën welkom zijn.