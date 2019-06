Wordt het ijskoude Siberië ooit een toeristische bestemming? Grote delen van het barre gebied zullen tegen eind deze eeuw aantrekkelijker worden om te wonen. Dat blijkt uit een Russisch-Amerikaanse analyse van verschillende klimaatmodellen.

Het Aziatische deel van Rusland, waaronder Siberië, is goed voor 77 procent van de oppervlakte van Rusland. Maar het gebied is erg dunbevolkt: amper 27 procent van de Russische bevolking woont in de streek, doordat het klimaat er zo bar is.

Scenario's

Daar kan deze eeuw nog verandering in komen, blijkt uit een analyse door het Krasnoyarsk Federaal Onderzoekscentrum in samenwerking met het Amerikaanse National Institute of Aerospace. Het internationale team onderzocht verschillende klimaatscenario's, variërend tussen 2,6 graden en 8,5 graden opwarming. Bij een gematigd klimaatscenario zou de temperatuur gemiddeld stijgen met 3,4 graden in de winter en 1,9 graden in de zomer. Bij een extreem klimaatscenario wordt dat 9,1 graden in de winter en 5,7 graden in de zomer.

Voedselzekerheid

Voor de wereldbevolking zijn zulke opwarmingsscenario's desastreus, voor de plaatselijke bevolking lijken ze minder rampzalig. Zelfs bij een gematigde opwarming zou de streek vijf keer zo aantrekkelijk worden als woonplaats, zo tonen de simulaties aan. "Aziatisch Rusland is momenteel extreem koud", zegt Elena Parfenova van het Krasnoyarsk Federaal Onderzoekscentrum. "In een toekomstig warmer klimaat zullen de inwoners meer voedselzekerheid krijgen. Maar de ontwikkeling van de regio hangt sterk af van het sociale, politieke en economische beleid van de overheid."

