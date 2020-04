Kappers kunnen binnenkort opnieuw aan de slag. De Nationale Veiligheidsraad stelde vrijdag een heropening op 18 mei in het vooruitzicht.

Premier Sophie Wilmès gaf vrijdag te kennen dat onderzocht zal worden of en onder welke voorwaarden contactberoepen, zoals kappers, weer aan de slag zouden kunnen gaan vanaf 18 mei. Volgens Jef Vermeulen, ondervoorzitter van kappersfederatie Coiffure.org, biedt die aankondiging de kappers alvast perspectief. 'Voor ons is het nu duidelijk dat we hoogstwaarschijnlijk rond die datum weer open kunnen gaan', zegt hij. 'Nu kunnen we ons daar ook op voorbereiden en de salons klaarmaken.'

Belangrijk is wel dat zowel kappers mét als zonder medewerkers daarbij gelijk worden behandeld, vindt Vermeulen. Daarnaast benadrukt hij dat ze op tijd richtlijnen moeten krijgen voor de heropening. Hij verwacht bijvoorbeeld dat er enkel op afspraak gewerkt zal mogen worden, dat kappers (en misschien ook klanten) mondmaskers en handschoenen moeten dragen en dat ze in voldoende handgel moeten voorzien. 'Ik hoop dat we daarover in de loop van volgende week duidelijkheid krijgen.'

Vermeulen hoopt ook dat de Nationale Veiligheidsraad niet uiteindelijk toch voor een latere datum zou opteren. 'Dat er zo veilig mogelijk gewerkt moet worden, weten de kappers.' Als ze nog langer gesloten moeten blijven, dan komen ze mogelijk in de problemen. Om faillissementen te vermijden, zijn bijkomende steunmaatregelen dan zeker nodig, benadrukt Vermeulen. (Belga)

