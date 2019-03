'Ik krijg het niet meer over mijn hart om pakjes aan huis te laten bezorgen'

'Thuislevering is de populairste en voorlopig vanzelfsprekende optie, maar ook de minst duurzame', meent Knack Weekend-redacteur Wim Denolf.

Webwinkelen is niet iets waar ik nog graag mee uitpak, en Unizo herinnerde me er onlangs aan waarom. De zelfstandigenorganisatie pleit voor een wettelijk Europees verbod op gratis retourzendingen, en voor responsabilisering van de consument. Op dit moment wordt één op de drie online bestelde items namelijk teruggestuurd, in het geval van kleding zelfs één op de twee. Drie paar sneakers bestellen - soms hetzelfde model in verschillende maten - om er uiteindelijk één over te houden: het kost ons niets en dus doen we het massaal.

...