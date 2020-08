De Italiaanse ober, de surfleraar of die knappe klasgenoot op taalkamp: zomerliefdes laten warme - of op z'n minst blijvende - herinneringen na. Zes liefdesverhalen met een exotisch tintje.

'Connor was homoseksueel, maar had thuis wel een relatie met een vrouw'

Andreas (26) werd verliefd op Connor tijdens een zomerstage, maar die bleek niet helemaal de persoon te zijn voor wie hij zich uitgaf. 'Twee jaar geleden liep ik tijdens de zomermaanden stage in een ziekenhuis in Leuven. In de wandelgangen liep ik de Amerikaanse Connor tegen het lijf, die in België studeerde. Zijn looks trokken meteen mijn aandacht en toen ik hem niet veel later tegenkwam op Grindr, een dateapp voor homoseksuele mannen, kon mijn avond niet meer stuk. Ik nodigde hem uit voor een drankje, we woonden toevallig op een boogscheut van elkaar.' 'De vonk sloeg over op de tweede date. Ik haalde een fles cava en een strandlaken boven om op het dak naar de sterren te kijken. Er hing romantiek in de lucht, maar tegelijk voelde ik aarzeling. Ik begon te twijfelen. Wilde hij gewoon mensen in de buurt leren kennen? Of vond hij me echt leuk? Toen hij even later tegen me aan kwam leunen, greep ik mijn kans.' 'De seks was fantastisch, maar nadien verdween hij als een dief in de nacht. Ik voelde me afgewezen. In normale omstandigheden zou ik dit soort gedrag niet pikken, maar mijn stage was zwaar en mijn vrienden waren op vakantie. Een beetje afleiding was meer dan welkom. Er volgden nog enkele dates met een zweem van romantiek, maar seksueel bleef Connor heel gesloten, alsof alles nieuw voor hem was. Ik vond het vreemd, maar tegelijk ook een tikje exotisch.''Na enkele maanden begon ik gevoelens voor hem te krijgen en besloot ik hem op de rooster te leggen. Toen kwam de aap uit de mouw. Connor was wel degelijk homo, maar had in de VS al jaren een relatie met een vrouw. Ik stond met mijn mond vol tanden. Nadien bleef hij nog een tijdje door mijn hoofd spoken, ook al was hij intussen terug in de VS. Zou hij zijn vriendin aan de deur gezet hebben? Of met iemand over ons spreken? Mijn trots won het echter van mijn nieuwsgierigheid. Ik heb zijn nummer gewist en zal het wellicht nooit weten.' Patricia (48) nodige haar Amerikaanse liefde uit in Oostduinkerke. Dat liep niet helemaal zoals gepland.'Mijn eerste vakantielief leefde ik kennen toen ik op mijn veertiende alleen naar de VS vloog voor een familiebezoek. Daar leerde ik Ernst kennen, een gespierde cowboy die me onmiddellijk intrigeerde. Vier jaar lang schreven we elkaar brieven.' 'Op mijn achttiende keerde ik terug naar Amerika, waar we begonnen te daten. Afgezien van een massage op zijn waterbed is er toen niet veel gebeurd. Toch was mijn interesse gewekt. Onze brieven werden steeds romantischer. Af en toe stuurde hij me ook cadeautjes, zoals roze ondergoed of cassettes. Na een jaar nodigde ik hem uit aan de zee.''Tijdens dat bezoek zijn mijn ogen opengegaan. De cowboy waar ik in Amerika als een blok voor viel, kwam in België een tikje belachelijk over. Zijn machoverhalen werden hier op ongemakkelijk gegiechel onthaald zonder dat hij dat zelf merkte. Na verloop van tijd begon ik me aan alles te ergeren: zijn gebrekkige tafelmanieren, zijn protserige houding op het strand, het gefleem bij mijn moeder. Na drie weken was ik eigenlijk oplucht toen hij terug naar huis moest.' 'Toch bleek het niet gemakkelijk om het contact zomaar te verbreken. Enkele jaren geleden heeft hij mijn zus nog gecontacteerd om te vragen of ze me toevallig kende. Vakantieliefdes zijn misschien leuk voor op vakantie, je moet ze vooral niet mee naar huis nemen. Een beetje zoals met souvenirs eigenlijk.'Margot* (22) kon in goede en kwade dagen op haar kersverse zomerliefde rekenen.'Ik was alleen op rondreis in Zuid-Amerika toen ik Noah, een sympathieke Zweed, tegenkwam. We babbelden vaak tot een gat in de nacht. De vonk sloeg over en we besloten samen verder te reizen.''We hadden een fantastische tijd, tot het op een dag misliep. We gingen sandboarden (met je buik op een bord over zandhellingen glijden, SD) en amuseerden ons rot. Bij de laatste helling wilde ik indruk op hem maken en smeerde ik in mijn enthousiasme een dikke laag wax op mijn bord om tijdens het rijden extra vaart te maken. Met resultaat: ik schoot als een pijl naar beneden en katapulteerde mezelf en het meisje voor me enkele meters de lucht in. Zij kwam er met een snee in haar been vanaf, maar ik kon mijn hand niet meer bewegen. Noah kwam eraan gestormd, helemaal in paniek.''In een plaatselijk ziekenhuis moest mijn hand in het gips. Het deed ontzettend veel pijn en ik kon niets meer doen. Noah heeft me met alles geholpen. Hij douchte me, kamde mijn haren en hielp me zelfs mijn kleren aandoen. Hij troostte me 's nachts en streelde door mijn haar tot ik in slaap viel. Ik weet niet wat ik zonder hem gedaan had, aan de andere kant van de wereld, met een gebroken hand. Hij was zo lief dat ik hem echt graag begon te zien. Eenmaal thuis lagen de kaarten anders. Een lange afstandsrelatie was moeilijker dan verwacht. Na acht maanden zijn we als vrienden uit elkaar gegaan, maar we spreken elkaar nog regelmatig.'Anneke* (66), gepensioneerde leerkracht Frans, bracht the summer of 69 al dansend door met haar vakantievlam.'Tijdens een gezinsvakantie aan zee sloeg de vonk over tussen mijn broer en een Franstalig meisje, Blandine. Omdat ze 's avonds afspraken, stuurde mijn moeder me vaak mee. Officieel omdat mijn broer moest babysitten, officieus omdat ze hoopte dat ze daarmee de romantiek in de kiem kon smoren. Nonsens natuurlijk. Mijn broer ging er steevast vandoor met zijn nieuwe vlam en dropte mij bij haar broer, Benoit, een lieve jongen van mijn leeftijd. Dat vond ik zelf absoluut geen probleem: ook tussen ons hing er romantiek in de lucht. Na enkele uren waren weal aan het kussen.''Bijna elke avond spraken we af bij 'Le Bar Populaire', waar we de sterren van de hemel dansten. Omdat ik nog maar 15 was, moest ik telkens een excuus verzinnen om 's avonds naar buiten te mogen. Mijn moeder had het wel iets in de gaten, maar ze liet ons gelukkig onze gang gaan. Toen Benoit enkele weken later terug naar Frankrijk moest, was het afscheid hartverscheurend. We wisselden armbandjes uit en ik heb zelfs een beetje gehuild. Destijds was ik er rotsvast van overtuigd dat hij de liefde van mijn leven was, maar na de zomer hebben we elkaar nooit meer teruggezien. Maar misschien is daar mijn liefde voor de Franse taal wel ontstaan.'Idan (28) woonde in Israël, waar hij Marvin (37) en zijn vriend Benjamin leerde kennen. Na een bezoekje aan België werd hij verliefd op Marvin.'Acht jaar geleden leerde ik Benjamin kennen op de gay pride in Antwerpen. Het jaar nadien kwam hij met zijn vriend Marvin op bezoek in Israël, waar ik toen woonde. Hij stuurde om af te spreken en uiteindelijk hebben we hun hele vakantie in Israël samen gespendeerd.''Enkele maanden later nodigde Benjamin me uit om zijn verjaardag te vieren in België. De bedoeling was om slechts enkele dagen te blijven, maar daar kwam niets van in huis. Ik werd tot over mijn oren verliefd op Marvin, die intussen gelukkig single was. Na de zomer moest ik echter terug naar Israël. We spraken af dat mijn vertrek het einde zou zijn van deze kortstondige liefde, maar ook dat liep anders. Acht maanden lang belden en skypeten we constant, soms lieten we zelfs de lijn open wanneer we beiden sliepen.' 'Ik besloot naar België te verhuizen omdat ik onze relatie een serieuze kans wildegeven. Dat bleek niet zo simpel. Het eerste half jaar mocht ik hier bijvoorbeeld niet werken of een bankrekening openen. Een helse periode. Ook trouwen bleek niet zo evident. De hele procedure is lang en ingewikkeld, om schijnhuwelijken te voorkomen. Gelukkig bleek al die moeite niet voor niets: intussen zijn we gelukkig getrouwd.'Laurence (23) leerde haar vriend Sabri (28) kennen op vakantie in Turkije. Acht jaar later zijn ze nog steeds samen. Intussen is hij ook naar België verhuisd.'Ik vond Sabri knap zodra ik hem zag (lacht). Ik was met mijn familie op vakantie in een hotel in Turkije, waar hij toen aan de slag was als ober. Elke ober kreeg vaste tafels toegewezen en wij zaten in Sabri's deel. We zagen elkaar elke dag, bij het ontbijt, middagmaal en avondeten. Zo zijn we aan de praat geraakt en de tweelaatste avonden zijn we iets gaan drinken.' 'Op dat moment was het niet meer dan een zomerliefde, ik was nog maar 15 jaar. Na die vakantie hielden we wel dagelijks contact. Een jaar later reisde ik in de zomer drie keer naar hetzelfde hotel. Een keer met wat vriendinnen, twee keer met mijn ouders. Maar in Turkije moet elke man verplicht vijftien maanden legerdienst doen, dus lange tijd hoorde ik hem enkel in het weekend. Ons contact vervaagde, tot hij liet weten dat zijn legerdienst erop zat en dat hij me graag wilde terugzien. Die zomer sloeg de vonk opnieuw over, deze keer voor echt.' 'Elk vrij moment vloog ik naar Turkije om hem te zien en in 2016 is hij voor de eerste keer een maand naar hier gekomen. Het was al langer de bedoeling dat hij in België zou komen wonen, maar daarvoor moest ik eerst werken. Nu ben ik aan de slag als vroedvrouw, dus sinds december is hij verhuisd naar hier. Momenteel wonen we nog bij mijn ouders, al is het wel de bedoeling om een eigen stekje te zoeken zodra al het papierwerk achter de rug is.'