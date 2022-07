Geranium in Kopenhagen verkozen tot beste restaurant ter wereld

Het restaurant Geranium in de Deense hoofdstad Kopenhagen is uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld. Twee Belgische restaurants staan in de top 50: The Jane op plaats 23 en Hof van Cleve op 27.

De show World’s 50 Best Restaurants werd maandagavond live vanuit Londen uitgezonden. Geranium van chef-kok Rasmus Rofoed mag zich voortaan het beste restaurant ter wereld noemen. Het is de eerste keer dat Geranium de eerste plaats haalt.

Het Peruaanse restaurant Central in Lima bekleedt de tweede plaats. Dan volgen twee Spaanse restaurants: Disfrutar in Barcelona en Diverxo in Madrid.

The Jane in Antwerpen, van Nick Bril, maakt een flinke sprong en belandt op de 23ste plaats (vorig jaar 66ste). Ook Hof van Cleve van Peter Goossens in Kruishoutem wint terrein en staat op plaats 27 (vorig jaar 36ste).

De World’s 50 Best Restaurants bestaat al sinds 2002 en de prijzen worden toegekend door 1.080 onafhankelijke culinaire experts, gaande van koks, culinaire journalisten en restauranthouders.