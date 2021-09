Door de pandemie bleven we afgelopen jaar op onze honger zitten. Onder het motto 'Tijd om terug te bijten!' organiseert Toerisme Vlaanderen, onder andere in samenwerking met Horeca Vlaanderen en de Vereniging voor Steden en Gemeenten, het Flanders Food Festival.

Op de PAKT-site in Antwerpen werd de aftrap gegeven voor de Flanders Food Festival, een campagne waarbij de Vlaamse horeca in de kijker wordt gezet. Dat gebeurde in de aanwezigheid van chef-kok Seppe Nobels, minister Zuhal Demir (N-VA) en Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA). Van 1 oktober tot 14 november wordt de lokale gastronomie gevierd met allerlei horeca-initiatieven in Vlaanderen. Die initiatieven zullen terug te vinden zijn op één groot platform, zodat geïnteresseerden de leukste en lekkerste adressen kunnen ontdekken.

Heropleving van horeca

Het Flanders Food Festival viert de volledige sector en zal met een nationale campagne iedereen oproepen om heerlijk te genieten van onze lokale en geroemde horeca. Onder de hashtag #degezelligstetafel wordt iedereen uitgedaagd om haar of zijn beleving te delen via de sociale en digitale media. De leukste tags en inzendingen maken kans op een etentje voor twee in één van de vele toprestaurants die Vlaanderen rijk is.

De aftrap werd gegeven op de PAKT-site in Antwerpen © FFF

Openproductendag

Het Flanders Food Festival heeft ook aandacht voor voedingsproducenten en -bedrijven. Samen met ondere VLAM, Vlaio en Fevia presenteren de organisatorenook de OPEN PRODUCENTEN DAG op zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021. Een 100-tal lokale producenten delen de verhalen achter hun producten, productieprocessen, innovaties en passie met het grote publiek. Flanders Food Festival riep hierbij de Vlaamse producenten, telers, boeren, streekproducenten, makers en kwekers op om hun deuren open te zetten zodat iedereen kan kijken, ervaren, voelen én proeven waarvoor zij leven en waar zij terecht trots op zijn.

Meer informatie over de intiatieven kunt u terugvinden op de website van Flanders Food Festival en de Open Producentendag.

