Is je vlucht of je reis geannuleerd omwille van het coronavirus? Dan krijg je je ticket terugbetaald of een alternatief reisplan voorgeschoteld. Dat heeft de Europese Commisie beslist.

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus hebben veel landen reisbeperkingen opgelegd of grenscontroles ingevoerd. België heeft tot en met 5 april alle niet-noodzakelijke reizen verboden. Door deze beperkingen zijn veel vluchten geschrapt, treinritten geannuleerd of andere reizen uitgesteld.

Om de getroffen passagiers, bedrijven en overheden bij te staan, heeft de Europese Commissie duidelijk gemaakt met welke rechten rekening moet worden gehouden. Als de reis geannuleerd wordt, moeten de vervoerders de passagiers hun ticket terugbetalen of een andere reis aanbieden. Als passagiers zelf hun reis annuleren, hangt de terugbetaling af van het type ticket en kunnen de maatschappijen vouchers aanbieden voor later gebruik.

De coronacrisis is wat passagiersrechten betreft officieel een 'uitzonderlijke omstandigheid', waardoor maatschappijen zich niet op bepaalde rechten kunnen beroepen. Normaal gezien moet er bijvoorbeeld geen compensatie betaald worden als een reis minder dan twee weken voor vertrek geannuleerd word. De Commissie maakt zich sterk dat ze, door deze klaarheid te scheppen, het kostenplaatje van de coronacrisis voor de reissector kan drukken.

De richtlijnen die ze nu heeft gepubliceerd, zijn van toepassing op passagiers van vliegtuigen, treinen, boten en bussen.

