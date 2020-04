De Belgische kledingketen E5 Mode vraagt een bescherming tegen zijn schuldeisers aan. Het bedrijf is hard getroffen door de coronacrisis: een dikke twee weken na de verplichte sluiting van haar winkels, maakt het een omzetverlies van twaalf miljoen euro. Bij E5 Mode werken 500 mensen.

E5 Mode is de eerste bekende naam in de Belgische retailmarkt die de bescherming van zijn schuldeisers aanvraagt vanwege de coronacrisis. Alle 56 winkels in Vlaanderen en 12 in Wallonië zijn sinds 16 maart voor minstens vijf weken dicht. De webwinkel blijft gedurende de lockdown wel open.

'Die wekenlange sluiting betekent een direct omzetverlies van twaalf miljoen euro. Net in een periode die voor ons commercieel belangrijk is met de nieuwe lentecollecties en de Oxfam-actie voor het goede doel', aldus CEO Frédéric Helderweirt.

De procedure is aangespannen bij de Rechtbank van Dendermonde en E5 Mode heeft nog drie maanden de tijd om extra investeerders te zoeken. 'Helaas vraagt een reorganisatie veel tijd en zijn veel inspanningen pas merkbaar na een langere periode', klinkt het bij Helderweirt.

Het bedrijf leed al langer onder de concurrentie van de online handel en lowbudgetketens als Primark. Zo gingen de twaalf Waalse winkels sowieso al sluiten.

