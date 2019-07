Designstudio pakt uit met hotel op een klif in de Noorse fjorden

In Noorwegen liggen de plannen klaar voor een ultramodern hotel ingebouwd in de beroemde klif Preikestolen, met een spectaculair uitzicht over het water en de bergen. Het concept is bedacht door Hayri Atak, een architecturale ontwerpstudio gevestigd in Istanbul.

Cliff Concept Hotel ontworpen door Hayri Atak Architectural Design Studio © Hayri Atak Architectural Design Studio

De Preikestolen (letterlijk 'de Preekstoel') is een klif die 605 meter boven de Lysefjord uitsteekt in het zuiden van Noorwegen. De toeristische bezienswaardigheid biedt een adembenemend uitzicht over fjorden en bergen en is bereikbaar via een met stenen gemarkeerde wandelroute. Design studio Hayri Atak wil met het Cliff Concept Hotel nu een schepje bovenop die spectaculaire ervaring doen. Niet alleen is de locatie bijzonder uniek, de ingang van het hotel bevindt zich op het dak, wat op zich ook al onconventioneel is. Het bovendek beschikt ook over een groot uitkijkplatform over het omliggende landschap. Infinity pool met uitzicht over de bergen © Hayri Atak Architectural Design Studio Op ieder van de drie verdiepingen van het moderne gebouw steken balkons uit de ovale gevel, zodat gasten op elk moment van de dag kunnen genieten van het prachtige uitzicht vanuit hun kamer. Op het laagste niveau steekt een lang, smal zwembad uit de rotswand, met een tweede uitkijkplatform om te ontspannen. Maar haast je nog niet om een kamer te boeken: het is nog niet zeker of het hotel effectief zal worden gebouwd. Doorzichtig zwembad met uitzicht over de fjorden © Hayri Atak Architectural Design Studio