Designbeurs Collectible voor het eerst in Tour & Taxis: dit zijn onze hoogtepunten

Dit weekend zet Collectible voor het eerst voet aan wal bij Tour & Taxis. De beurs laat zich bijstaan door Nick Bril, Glenn Sestig, Nicolas Schuybroek en Leo Orta om het beste uit de hedendaagse collectible designscene voor te stellen.

Meubelarchitecten

Nieuw dit jaar op Collectible is een platform exclusief gewijd aan designs ontworpen door (interieur)architecten. Nicolas Schuybroek, die afgelopen winter zelf zijn eerste meubelen presenteerde bij Obumex, staat in voor de internationale selectie. Mis daar Edgar Jayet niet. De jonge Fransman haalde zijn diploma bij L’Ecole Camondo in 2021 en mocht zich meteen al winnaar noemen van de Van Cleef & Arpels prijs op de Design Parade van Toulon. Hij presenteert er zijn Faudesteuils, een collectie krukjes in massief aluminium met gegraveerde details en een zitting met handgemaakte passementerie (decoratieve versieringen zoals kwasten, vlechten en franjes). Daarvoor haalde hij de mosterd bij de middeleeuwen en de neogotische herinterpretatie ervan. Verderop maak je kennis met Béton Brut, een Londense galerie die zeldzame, door architecten ontworpen meubelen en verlichting presenteert, meer bepaald de massieve zitmeubelen van Benni Allan van EBBA Architects, waarin invloeden uit China, Japan en Spanje samenkomen. De Béton Brut-website, waarop vintage stukken worden verkocht, is trouwens ook zeker een bezoek waard.

edgarjayet.com, betonbrut.co.uk

De Faudesteuil van Edgar Jayet, winnaar van de Van Cleef & Arpels prijs op de Design Parade van Toulon.

Zonder taboe

Als er één naam is waarvan we denken dat je hem regelmatig zult horen in de nabije toekomst, dan is het wel Thibeau Scarcériaux. Na een eerste studie industrieel ontwerp aan de Howest in Kortrijk, rondde hij zijn opleiding af aan Thomas More in 2020, waarna hij vorig jaar al meteen als Young Guest of Honour mocht aantreden op de Contemporary Design Market. De objecten die hij creëert draaien telkens om moderne taboes, waarover hij de aanschouwer wil laten reflecteren. Zijn Luxury of Choice-reeks bestaat uit negentien objecten waarmee je op een waardige manier uit het leven kunt stappen, Diffraction is een bijzettafel die je aandacht van je scherm afleidt om naar de hemel te kijken, terwijl hij met X-race een kruk, kamerscherm en tafel maakte uit glas en röntgenfoto’s om racisme aan te kaarten. Daarmee toont hij aan dat we anatomisch allemaal op elkaar lijken. Zijn lounge chair van beschoten kogelvrij glas brengt de ver-van-je-bedconflicten recht in je huiskamer. Een voor een prachtige stukken, met telkens een héél scherp kantje.

thibeauscarceriaux.com

X-race van Thibeau Scarcériaux. © GF

Objects With Narratives

Wie Het geesteskind van twee broers, Nik en Robbe Vandewyngaerde, en Oskar Eryatmaz, die hun krachten bundelen vanuit Genève, Amsterdam en Brussel.

Wat De broers, beiden architect, startten in 2018 met het ontwerpen van unieke meubelen, waarmee ze meteen de aandacht van een paar designgaleries wisten te trekken. Aan die ervaring hielden ze een kater over, maar ook een hoop goesting om het vandaag als galerie totaal anders aan te pakken. Lees: geen versmachtende exclusiviteitscontracten met hun ontwerpers, totale transparantie over prijzen en geen uit de pan swingende marges op wat ze verkopen. Daarmee wisten ze zich in geen tijd met een veertigtal designers te omringen en zich ook internationaal in de kijker te werken. Na Collectible staat ook het prestigieuze PAD Paris op hun agenda.

Uitkijken naar hun ‘Dining experience’ met in de hoofdrol een gloednieuwe tafel van Tim Vranken (België) in combinatie met werk van Six N. Five (Spanje), Jan Ernst (Zuid-Afrika), Sarah Roseman (Canada) en Lukas Cober (Duitsland). Je vindt ze in de Main-sectie van de beurs, gecureerd door sterrenchef Nick Bril en toparchitect Glenn Sestig.

Wordt vervolgd Objects With Narratives is in eerste instantie een online-initiatief, maar opent deze maand ook een plek waar je de stukken op afspraak kunt beleven. Daarvoor moet je niet naar Genève of Amsterdam, maar naar Brugge.

objectswithnarratives.com

Tafel van Tim Vranken bij Objects With Narratives. © cedric verhelst

Good Sessions

Wie Claudine Garcia en Alain Delluc, die vanuit de Provence hun (online) galerie en studio runnen.

Wat Oké, de Provence heeft niet meteen de reputatie edgy te zijn, maar het duo slaagt er wel in sinds 2020 een frisse ‘mistral’ op het vlak van design te brengen. Esthetiek is namelijk één ding, Claudine en Alain willen in de eerste plaats met hun designers een relevant verhaal vertellen. Want er is al genoeg oppervlakkigheid, toch? Het levert hun een plaats op in de New Garde-hoek van de beurs.

Uitkijken naar Beautiful Garbage, waarmee ze een grote variëteit aan objecten tonen rond het thema afval en het gebruik ervan in collectible design. Verwacht geen sombere blik op de toekomst, maar verrassende oplossingen van onder andere Ebba Lindgren (Zweden), Alves Ludovico (Portugal) en Haus Otto (Duitsland).

good-sessions.com

Ebba Lindgren maakt van afval collectible design. te zien bij Good Sessions in de New Garde-hoek op Collectible © gf

Tableau

Wie Julius Værnes Iversen, die tot 2018 een uitzonderlijke bloemenwinkel in Kopenhagen runde. Intussen is Tableau uitgegroeid tot een galerie en multidisciplinaire studio.

Wat Hij werkt samen met zowel opkomende als gevestigde namen in design, botanica, architectuur en interieur om een eigen universum te creëren, waarmee de galerie zich telkens weer laat opmerken. Op Alcova, de plek op Milaan Design Week waar de hipste namen uit het wereldje tentoonstellen, was Tableaus installatie rond toxische mannelijkheid een groot succes, net als hun voorstelling op Collectible 2022. Toen toonden ze ontwerpen van de Oostenrijkse Laurids Gallée omgeven door een tsunami van witte en rode klaprozen.

Uitkijken naar hun show, eveneens in de Main-sectie, met als titel You can be anything. Tableau brengt verschillende designobjecten die samen Barbies droomwoonkamer moeten weergeven. Kwestie van je voor te bereiden op de hype rond de Barbie-film met Margot Robbie en Ryan Gosling, die ons deze zomer ongetwijfeld te wachten staat.

tableau-cph.com

De installatie van Tableau op Collectible 2022. © gf