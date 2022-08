Zijn houten huizen de toekomst? ‘Ze doen dienst als opslagplaats voor CO2’

Als we massaal gaan bouwen met hout in plaats van staal en beton kan tegen het einde van deze eeuw meer dan 100 miljard ton CO2-uitstoot vermeden worden. Dat is zowat 10 procent van het resterende koolstofbudget voor deze eeuw, stelt een nieuwe studie in Nature.

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont momenteel in steden, en tegen 2100 zal dit aandeel nog sterk toenemen. Dat betekent dat er meer huizen zullen worden gebouwd met staal en beton, twee materialen met een grote ecologische voetafdruk.

“Maar we hebben een alternatief. We kunnen de nieuwe stedelijke bevolking huisvesten in middelhoge gebouwen – vier tot twaalf verdiepingen – gemaakt van hout”. Dat zegt Abhijeet Mishra, wetenschapper van de Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) en hoofdauteur van de studie in Nature Communications.

CO2 opslaan in huizen

Hout is een hernieuwbare hulpbron die de laagste klimaatimpact heeft van alle bouwmaterialen, omdat de bomen CO2 uit de atmosfeer opnemen om te groeien. Die CO2 word in het gebruikte hout opgeslagen, net als koolstof, waardoor houten steden dienst doen als opslagvaten. “Tegen 2100 zou zo meer dan 100 gigaton aan extra CO2-uitstoot kunnen bespaard worden. Dat is gelijk aan 10 procent van het resterende koolstofbudget voor de 2°C-doelstelling”, zegt Mishra.

Voor de studie berekenden de wetenschappers verschillende scenario’s met conventionele bouwmaterialen zoals cement en staal, en met extra vraag naar hout bovenop de huidige afname. Ze analyseerden ook hoe aan de extra vraag kan worden voldaan en wat de gevolgen kunnen zijn voor directe en indirecte CO2-uitstoot door landgebruik.

Voeding en milieu

De studie concludeert dat steden van hout een belangrijke rol kunnen spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar een doordacht beleid en stadsplanning zijn dan wel cruciaal, om negatieve effecten voor de biodiversiteit en voedselvoorziening te beperken.

“De vraag hoe en waar het hout vandaan komt is cruciaal voor de bouw van houten steden”, zegt Alexander Popp, co-auteur van de studie. “Niets mag worden gekapt in ongerepte bossen en beschermde natuurgebieden.”

Ook de gevolgen voor de voedselproductie moeten beperkt worden, zegt zijn collega Florian Humpenöder. “Onze simulatie laat zien dat er voldoende hout voor nieuwe middelgrote stedelijke gebouwen kan worden geproduceerd zonder grote gevolgen voor de voedselproductie”, zegt wetenschapper Florian Humpenöder. “De meeste extra houtplantages die nodig zijn – we hebben het over ongeveer 140 miljoen hectare – zijn gevestigd op geoogste bosgebieden en gaan dus niet ten koste van landbouwgrond.”