Winnaars Ecodesign Award voor studenten: deze jonge Belgische designers ontwerpen de oplossingen van de toekomst

Ieder jaar strijden studenten voor een Ecodesign Award met hun innovatieve circulaire ideeën. Het initiatief gaat uit van OVAM en Vlaanderen Circulair. Ontdek hier welk jong talent een prijs in de wacht wist te slepen.

De druk op onze planeet wordt alsmaar zwaarder, waardoor de nood aan duurzame oplossingen steeds groter wordt. De rol van designers wordt daarom alleen maar belangrijker, want als ontwerper bepaal je 80 procent van de impact van je product of dienst. Daarom dagen OVAM en Vlaanderen Circulair elk jaar studenten uit om na te denken over circulaire oplossingen voor relevante en actuele maatschappelijke problemen.

Winnaars in 5 nieuwe categorieën

Voor de zeventiende editie van de Ecodesign Award voor studenten was de tijd rijp om nieuwe categorieën te introduceren. Deze nieuwe categorieën vertrekken vanuit de expertise van de verschillende juryleden, die de winnaars ondersteuning zullen bieden.

Business Potential, uitgereikt door Flanders DC en Studio D

Shopping Trolley

Boodschappen doen in een circulaire economie, daar bedacht Miguel Deroo (Industrieel Ontwerp – UGent) een oplossing voor. Hij gaf de klassieke trolley een innovatieve restyling, waardoor je als voetganger of fietser ook een weekvoorraadje mee naar huis kunt nemen. Met de auto inkopen gaan doen is dus niet meer nodig. Bij zijn modulaire systeem kunnen de tassen zowel als fietstassen of als boodschappentassen dienen.



Industrial Design, uitgereikt door Achilles Design

Paccobox

Emiel Goffin, net afgestudeerd als productontwikkelaar aan de Universiteit Antwerpen, ging ook voor een oplossing in de categorie ‘duurzaam boodschappen doen’. Hij focust zich op wegwerpverpakkingen van meeneemmaaltijden in de supermarkt. Om te vermijden dat ze in de vuilnisbak belanden, ontwierp hij de Paccobox, een circulair systeem waar de consument de lege herbruikbare verpakking van zijn maaltijd kan deponeren. Door de verpakking te scannen, kun je de Paccobox openen en krijg je je waarborg cashless terug. Met de Pacco-applicatie vind je de Paccobox het dichtst in de buurt. Een laagdrempelige manier om consumenten te laten deelnemen aan de circulaire economie, zonder in te boeten op het gebruiksgemak van wegwerpverpakkingen.



Paccobox van Emiel Goffin wint Ecodesign Award in de categorie Industrial Design from Vlaanderen Circulair on Vimeo.

Human Interest, uitgereikt door Knack Weekend

Rover

In de categorie Human Interest wint Tom De Koninck (meubelontwerp (VOMO) aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen) met zijn project Rover. Rover staat voor circulair design met lokale afvalstromen. De jonge designer gaat aan de slag met diverse materialen afkomstig van Aalsterse en naburig gelegen industrieën. Voor zijn eerste meubelcollectie kwam hij al op de proppen met vijf verschillende stoelen, drie lampen en een tijdschrifthouder. Het interessante hieraan is dat de meubels kunnen worden gereproduceerd en het project dus een grote, positieve impact kan teweegbrengen. Bovendien toont elk meubelstuk de eigenheid van het bedrijf en de gebruikte materialen.



Rover van Tom De Koninck wint Ecodesign Award in de categorie Human Interest from Vlaanderen Circulair on Vimeo.

Inspiring Design, uitgereikt door Design Museum Gent

SEAt SHELL

Marieke De Backer (meubelontwerp (VOMO) aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen) wint in de categorie Inspiring Design met een circulair ligmeubel. Met SEAt Shell redt ze mossel- en oesterschelpen van de verbrandingsoven door het te gebruiken als grondstof. Het is een poëtisch project, dat bedoeld is tijdelijk ontwerp. De ligbank is gemaakt voor één zomerseizoen. De zoute lucht, de wind en de regen laten het meubel verdwijnen. De bank vergaat uiteindelijk tot zand. Het ontspruit aan de zee en keert er uiteindelijk terug naar weer.



SEAt SHELL van Marieke De Backer wint Ecodesign Award in de categorie Inspiring Design from Vlaanderen Circulair on Vimeo.

Propere planeet dankzij de hoofdwinnaar

Cyclowash

Slechts één jong talent schiet de hoofdvogel af en wint de hoofdprijs van de Ecodesign Award: een gouden duurzame smartphone met een netwerk van contacten waar elke productontwerper van droomt. Dit jaar is de winnaar van de Ecodesign Award voor studenten 2023 Kieran Franck, net afgestudeerd in de master productontwikkeling aan de Universiteit van Antwerpen. Hij wist de jury te overtuigen met zijn project Cyclowash, waarmee hij ook al in de categorie Sustainable Innovation in de prijzen viel. Deze prijs wordt uitgereikt door VITO.

Het project van Kieran Franck lost een erg actueel probleem op. Cyclowash is een systeem dat microvezels en afvaldeeltjes filtert uit het water van wasmachines in wassalons. Het gefilterde afvalwater kan zo hergebruikt worden en het afval komt niet in onze oceanen terecht. Een circulair idee dat wel degelijk de wereld kan veranderen. Cyclowash kan aangesloten worden op een reeks van drie wasmachines, wat het interessant maakt voor wassalons. Door de verschillende filtermethodes kunnen ze veel afvalwater hergebruiken. Dat is niet alleen voordeliger, maar ook duurzamer.



Cyclowash van Kieran Franck wint hoofdprijs Ecodesign Award voor studenten from Vlaanderen Circulair on Vimeo.