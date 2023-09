Het Deense label HAY, bekend om zijn eigentijdse designmeubelen en -woonaccessoires, pakte in 2022 uit met een collectie getekend door de jonge Frans-Belgische designer Julien Renault. Een tijdloze serie stoelen en tafels in verschillende kleuren en houtsoorten, Pastis genaamd, geschikt om decennialang mee te gaan: de stukken zijn even sterk als elegant.