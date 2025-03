Wie zijn de matchmakers van de architectuur? ‘We doen hetzelfde als agenten in de muziek- of sportwereld’

Stress over de (interieur)architect met wie je gaat samenwerken? Een nieuwe lichting agentschappen helpt modehuizen, hotelketens, luxemerken en particulieren aan de juiste match.

‘Zeg, een vraagje. Ken jij in het Antwerpse een interieurarchitect die voor ons appartement op Nieuw Zuid een zithoek in mid-century modern hotelbar-vibe zou kunnen ontwerpen? Iemand met een filmische view on things graag.’

We zweren het: via Instagram krijgen we weleens dit soort vragen toegestuurd. Ja, we hebben wel wat namen in gedachten, Altu bijvoorbeeld. Maar nee, we zijn geen consultancybureau dat vreemden zomaar helpt om de juiste (interieur)architect te kiezen. Misschien moeten we zo’n bureau maar eens beginnen: er is zeker een markt voor. En er bestaan al internationale voorbeelden.

In Parijs en Brussel zijn er al agentschappen die klanten helpen aan de juiste (interieur)architect. Die agenten wurmen zich letterlijk tussen de (interieur)architecten en hun opdrachtgevers. Ze vertegenwoordigen talent, dat ze onder hun hoede nemen. En ze brengen die ontwerpers in contact met interessante klanten, vooral uit de luxe- of hospitalitywereld. Het zal je niet verbazen: de namen van die (interieur)architecten en hun klanten zijn veel bekender dan die agentschappen zelf. Of had u misschien al gehoord van Desselle Partners, Paragone of Breyne+Thorey?

Aesop in Brussel, een ontwerp van het Brusselse bureau Bernard Dubois Architects. © ROMAIN LAPRADE

Ook al doen die namen weinig belletjes rinkelen, toch mag je de invloed van die impresario’s niet onderschatten. Vergelijk het met booking agents in de muziekwereld: de agenturen die grote bands onder hun hoede hebben, vullen de festivalaffiches én eisen plekjes op voor hun upcoming talenten. Agenten als Desselle Partners of Paragone vertegenwoordigen in de eerste plaats (interieur)architectenbureaus. Maar ze onderhouden ook goede contacten in de wereld van retail, mode, horeca en media.

De Parijse boetiek van Courrèges, eveneens een ontwerp van Bernard Dubois Architects. © Romain Laprade

Luxemerken of hotelgroepen doen een beroep op die agentschappen om te weten met wie ze moeten samenwerken. Bij Desselle Partners zijn dat bijvoorbeeld Balmain, Balenciaga, Cointreau, Hermès, Louis Vuitton, Piaget, Roche Bobois, Veuve Clicquot en tientallen anderen. Voor die merken zijn die agenten ‘esthetische matchmakers’. Ze stellen een bepaalde ontwerper voor bij een project voor een winkel, hotel, maar evengoed een beursstand, scenografie, meubellijn of zelfs privéwoning.

Van Parijs tot Londen

‘We doen precies hetzelfde als agenten in de kunst-, muziek- of sportwereld. Onze aanpak is 360°: we zorgen voor de contracten, bouwen het merkimago op, we geven strategisch advies’, zegt Guillaume de Saint Lager, die vorig jaar in Parijs het talentagentschap Paragone mee oprichtte. ‘Met onze kantoren in Parijs en Londen vertegenwoordigen we een twintigtal talenten. We weigeren momenteel kandidaturen, er kan niemand meer bij.’ 85 procent van de Paragone-stal is Frans, waaronder Studio Akademos, Fanny Perrier, Sophie Dries en Marion Mailaender. Maar ook Brusselaar Adrien Meira staat ertussen, als enige Belg.

Klassiek meets modern: een Parijs appartement van Studio Akademos, via Paragone. © Alexis Armanet

Na een carrière als advocaat werkte De Saint Lager tien jaar voor de Franse Accor-hotelgroep. ‘Door mijn goede netwerk in de sector doen we nu projecten met grote luxehotels overal ter wereld. Voor een hotelgroep is de keuze voor een goede interieurarchitect heel complex: het moet de beste match zijn voor het project én voor het budget. Als je de verkeerde keuze maakt, is dat nefast voor iedereen. Met Paragone zijn we wereldwijd actief met projecten in meer dan vijftien landen. We begeleiden onze talenten zo goed mogelijk, ook contractueel, zodat zij vooral met het creatieve aspect bezig kunnen zijn. Het is een engagement op lange termijn, zodat de marktwaarde van onze talenten kan stijgen.’

Vijfsterrenburgers

Paragone is een nieuwe uitdager in de interieur- en architectuuragentuurbranche. Maar de pionier was Julien Desselle. In 2011 richtte hij een van de eerste agentschappen voor architectuur-, interieur- en designtalent ter wereld op. Intussen scout de ‘talentincubator’ zelf ook artiesten, landschapsarchitecten en zelfs artistiek directeurs voor specifieke opdrachten.

Het idee haalde de Parisien bij zijn moeder, die in Londen agent was in de theaterwereld. Zelf deed hij na zijn businessopleiding een tijdlang communicatie voor luxemodehuizen. Als agent combineert hij nu zijn pr-ervaring met zijn passie voor interieur: hij wou altijd decorateur worden.

Een Parijse duplex, getekend door Studio Akademos, een Parijs interieurbureau dat werkt via het agentschap Paragone. © François Coquerel

‘Ik zag een gat in de markt. Enerzijds waren er merken die de nieuwe talenten niet kennen, anderzijds talenten die zichzelf niet kunnen verkopen’, zei hij in Le Nouvel Obs. Om je een idee te geven: Desselle Partners volgt jaarlijks een tweehonderdtal projecten op, van interieurs tot hotels, boetieks tot productdesign, waarvoor hun vergoeding uit een success fee bestaat.

Een concreet voorbeeld uit de stal van Desselle. Toen cosmeticamerk Aesop eind 2018 in de Naamsestraat in Brussel een boetiek zou openen, wou het die laten inrichten door een toptalent. Iemand die het DNA van Aesop én Brussel goed snapt. Maar wie dan? Waar moet je als Australisch beautymerk beginnen zoeken in de gigantische poel van interieurdesigners?

We begeleiden onze talenten zo goed mogelijk, ook contractueel, zodat zij vooral met het creatieve aspect bezig kunnen zijn. Guillaume de Saint Lager van Paragone

Toen Aesop met die vraag naar Desselle Partners stapte, stelden zij Bernard Dubois voor. De Belgische architect ontwierp een minimalistische shop in inox en gele bakstenen: een typisch Belgisch bouwmateriaal, dat populair was in het interbellum en de jaren 50. Dubois gebruikte de stenen in verschillende richtingen en legpatronen. Verticaal voor de displays en de wanden, horizontaal voor de vloeren in visgraatmotief: een verwijzing naar het chique parket dat je vaak in Brusselse herenhuizen ziet.

Luxe burgerrestaurant PNY in Grenoble, door Rudy Guénaire via Paragone. © Ludovic Balay

Aesop was geen one shot voor Bernard Dubois. Hij werkte via Desselle ook al aan boetieks voor onder meer Courrèges, Lanvin, Icicle, Carven, Zadig & Voltaire, Valextra en A Bathing Ape. Maar er kwamen ook horecaopdrachten binnen, zoals het vijfsterren Cap d’Antibes Beach Hotel of het hamburgerrestaurant PNY in Parijs.

Op Dubois’ Instagrampagina staat ‘Architecture and design firm represented by Desselle Partners’. Hij hoort bij het dozijn (interieur)architectenbureaus waar Desselle Partners momenteel nauw mee samenwerkt. Als enige Belg staat hij tussen buitenlandse topbureaus uit Frankrijk, Zweden, Marokko, het VK of zelfs Bahrein: Studio KO, Fabrizio Casiraghi, Halleroed, Luke Edward Hall, Festen, Joseph Dirand, Martin Brûlé en Anne Holtrop.

Het hoogste echelon

Wie weleens een internationaal interieurblad leest, zal die namen zeker herkennen. Ze gelden momenteel als absolute smaakmakers. Hun nieuwste projecten – residentieel of commercieel – worden gretig gepubliceerd, ook mede dankzij hun agenten.

Behalve goede contacten in de architectuur- en luxewereld hebben die agentschappen namelijk ook warme relaties met de internationale media. Ze matchen hun architecten niet alleen met projecten, ze helpen ook met de styling voor fotoshoots en ze zorgen ook voor exposure, in brede zin. Het Brusselse Breyne + Thorey – voorheen Zeitgeist – toonde werk van zijn talenten op Mad Parcours. Paragone gaf zijn designers een platform op Design Miami, de belangrijkste beurs op het snijvlak van architectuur, design en kunst. Op die manier sijpelen hun namen ook door in dat echelon. Het is niet toevallig dat veel van de ontwerpbureaus waar Desselle of Paragone mee werken, in de AD100 staan: de toonaangevende ranking van het magazine Architectural Digest, waarvan de jongste editie in januari 2025 uitkwam.

Amaru, een Peruviaans restaurant in Sankt Moritz, door Luke Edward Hall, via Desselle Partners. © BILLAL TARIGHT

JP Demeyer & Co was een van de weinige Belgische bureaus die de prestigieuze lijst ook haalde. Maar zij werkten naar eigen zeggen bewust nog nooit met een agentschap.

‘We hebben er zeker al contact mee gehad en de vraag overwogen. Maar momenteel groeien we organisch. Werken met agency’s vergt een meer gestandaardiseerde aanpak, terwijl wij ons net onderscheiden door exclusiviteit en maatwerk’, schrijft Jean-Paul Dewever. ‘Onze kracht ligt in de uniciteit van onze creaties. Elk project dat we realiseren is volledig op maat, van stoffen en tegels tot gordijnen, tapijten en meubilair. Alles wordt specifiek voor dat ene project geproduceerd.’

Van Duysen en Sestig

Net als bij booking agents of bij modellenbureaus verandert de line-up van de (interieur)architecten weleens bij de agentschappen. Logisch, zij gaan altijd op zoek naar de new faces, zijnde de toptalenten van morgen. Samenwerken met een agentuur kan voor een (interieur)architect een shortcut betekenen naar internationale topopdrachten in de residentiële, retail- of hospitalitysector. Maar eenmaal je dankzij dat bureau in die champions league beland bent, is voor sommigen de samenwerking met een agent niet meer nodig of wenselijk. Ook al omdat de architecten een stevig commissieloon moeten afstaan aan die agentschappen. De precieze percentages zijn een goedbewaard geheim, maar ze romen natuurlijk de winst af voor de bureaus. Al is het dubbel: door de naamsbekendheid via agentschappen stijgt hun reputatie en hun bijbehorende uurtarief.

Cap d’Antibes Beach Hotel van de Belg Bernard Dubois, via Desselle Partners. © GIULIO GHIRARDI

Soms zijn samenwerkingen met die agentschappen ook eenmalig. Een impresario kan voor een klant ook een (interieur)architect voorstellen, die niet specifiek verbonden is aan zijn agentschap, maar toch de geknipte persoon lijkt voor een belangrijke opdracht. Dat overkwam ook al enkele van onze Belgische toppers. In 2015 kreeg Vincent Van Duysen Architects bijvoorbeeld via Desselle de vraag om de eerste Europese flagshipstore van Alexander Wang in Mayfair, Londen te ontwerpen.

De Gentse toparchitect Glenn Sestig werkte eenmalig via Desselle aan een opdracht voor Calvin Klein, toen de Belg Raf Simons daar als creatief directeur een ongeziene avant-gardestempel drukte op het Amerikaanse modemerk. Nicolas Schuybroek werkte – net als Bernard Dubois – voor Aesop: hij ontwierp een boetiek in Lyon plus een efemere installatie in Milaan. Maar die samenwerking gebeurde in zijn geval niet via een agentuur: hij kende oprichter Dennis Paphitis naar eigen zeggen al langer persoonlijk.

Lezersbrief

‘Dag Thijs, tijdens mijn zoektocht naar een decorateur voor de inrichting van onze Brusselse art-decowoning las ik je artikel in Knack Weekend over neoclassicistische interieurs. De stijl die je beschrijft is echt wat ik zoek. Ik wil iemand die overweg kan met Willy Rizzo-stoelen uit de jaren 70, een 16de-eeuws wandtapijt, een art-decosofa en een schilderij van Gommaar Gilliams. Iemand die feeling heeft voor stoffen en kleuren en die Villa Necchi en het Van Buuren Museum bezocht heeft. En met al die referenties een hedendaags interieur kan samenstellen, zonder in clichés te vervallen. Ik besef dat je geen agentuur voor interieurarchitecten bent, maar ik ga ervan uit dat je het wereldje kent.’

Claire Rivière de Breyne van het Brusselse agentschap Breyne + Thorey. © Maxime Cordier

Leuk dat een verhaal in Knack Weekend zo’n lezersbrief oplevert. Ja, we denken aan een getalenteerde jonge Belg: Adrien Meira. Maar die werkt exclusief samen met Paragone. ‘Dat betekent dat elke opdracht via ons agentschap passeert. We zijn businesspartners. Hand in hand werken we samen aan alle projecten. Zo bouwen we samen een relatie en een reputatie op’, zegt medeoprichter Guillaume de Saint Lager. Welke projecten Adrien Meira al precies via Paragone deed, wil de architect niet zeggen. En ook niet hoeveel commissie hij ervoor moet afstaan.

Dit is Belgisch

Bij het gloednieuwe Brusselse agentschap Breyne + Thorey is exclusiviteit – voorlopig – nog geen must. ‘We vinden dat onze ontwerpers vrij moeten zijn, maar we willen natuurlijk zoveel mogelijk projecten samen doen’, zegt oprichter Claire Rivière de Breyne, die het agentschap leidt met Julie de Thorey. ‘We zijn in de eerste plaats een springplank voor de nieuwe garde van Belgisch en internationaal talent, zowel architecten als designers. Per project zoeken we de ontwerper die het best past bij de identiteit van een merk.’

Op hun nieuwe Instagramaccount staan al namen als designer Thibault Huguet, kaarsenmaker Helene del Marmol, interieur- en meubelontwerper Noro Khachatryan en Roxane Lahidji, bekend om haar sculpturale gebruiksobjecten in marmerzout. ‘We hebben onze eigen talentenpoel. Maar we kunnen ook perfect externe designers of architecten naar voren schuiven waar we geen agent van zijn. De vragen die we binnenkrijgen, kunnen heel uiteenlopend zijn. Dat kan gaan van een object, een interieur, een boetiek, een hotel, tot een scenografie of een tijdelijke installatie ontwerpen’, zegt De Breyne, die pas eind 2024 het agentschap startte.

Een creatie van designer Thibauld Huguet voor Cartier, via Breyne + Thorey. © GF

Waarom ze ermee begon? ‘Ik voelde bij artiesten de nood om begeleid te worden in de research en de opvolging van projecten: allemaal zaken die tijd roven van hun creativiteit. Bij merken, vooral in de luxesector, voelde ik een stijgende vraag naar artistieke samenwerkingen. Naast de representatie en curatie van talent helpen we ook met de realisatie van die projecten. We zorgen ervoor dat alles goed verloopt, van productontwikkeling tot projectopvolging, zodat de klant op alle vlakken ontzorgd wordt.’ Een verbouwproject zonder zorgen? Wij zouden ervoor tekenen.

