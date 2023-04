Lang leve de designlente: 4 knappe uitstappen

Inspiratie om de komende weken een geanimeerde designuitstap te maken.

1—Opendeur

Meer dan 2200 creatieve werkplaatsen in Vlaanderen en Brussel zetten op 6 en 7 mei hun deuren open voor de volgende editie van Atelier in beeld. Het parcours is volledig gratis te bezoeken en leidt van kunstenaarsateliers en coworkingruimtes tot onderwijs- en zorginstellingen, van schilder- en beeldhouwkunst tot keramiek, fotografie en streetart. Een interactieve kaart op de website maakt je wegwijs.

atelierinbeeld.be

© Ganshoren LUCASDENUWELAERE

2—Grensverleggend

Nederlands meest tegendraadse designcollectief Droog wordt dertig – stof genoeg dus voor een retrospectieve boordevol grensverleggende, controversiële of gewoon geestige ontwerpen. Droog30. Design of Non-design? gaat deze week in première in Milaan tijdens de designweek, maar loopt van 2 mei tot 27 augustus ook in het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

droog.com, nieuweinstituut.nl

© Lisa Gaudaire

3—Hoe inclusief?

Welke rol spelen gender, etniciteit en klasse in de architectuurwereld? Wie wordt in de architectuurproductie gemarginaliseerd en het zwijgen opgelegd? Het Vlaams Architectuurinstituut zoekt het de komende weken uit in een reeks gratis workshops. De gevoerde discussies worden in samenwerking met illustrator Aya Akbib visueel vertaald, waarna alles van 17 mei tot 2 juli samenkomt in Intersections: Invisible in Architecture in De Singel.

vai.be, desingel.be

© Dominique Williaert

4—Sciencefiction

Loulou João is een Afro-Belgische illustrator en animator met Congolese roots die werkt voor opdrachtgevers als The New Yorker, Time en MTV. De Gentse Rufus Gallery brengt tot 14 mei haar eerste solo-expo Vulgar Vixen, een in snoepjeskleuren gedrenkte reis naar een sciencefictionwereld waarin keramiekstukken versmelten met een graphic novel en animatie.

@louloujoao, rufus.gallery