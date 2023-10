Bookshelf: 4 designboeken om in huis te halen

De hashtag bookshelf is trending op TikTok. Vier nagelnieuwe designboeken om je boekenrek mee te vullen.

Reis geboekt

Er zijn van die exclusieve hotels waarvan je weet dat de kans klein is dat je er ooit zult logeren, maar waar je desondanks toch graag eens zou binnengluren. In een nieuweboek passeert de Britse reisjournaliste Ellie Seymour in enkele van de meest bijzondere architecturale slaapadressen wereldwijd, van het luxueuze The St. Regis New York tot Villa Serbelloni aan de oevers van het Comomeer. Een nachtje boeken was nog nooit zo goedkoop.

Grand Hotels of The World, verschijnt op 25 oktober bij Luster, 49,95 euro

Wonen voor kinderen

Illustrator Pieter Van Eenoge en schrijfster Julie de Graaf maakten een gids langs enkele van de meest fascinerende gebouwen ter wereld op kindermaat, van Myanmarese paalwoningen tot het Rietveld Schröderhuis in Utrecht.

Een boek vol huizen, Lannoo, 24,99 euro.

Hulde aan Hoffman

Naast een expo in Brussel duikt ook dit boek in het tijdloze en diverse oeuvre van de Weense architect-designer Josef Hoffmann, de man die de Wiener Werkstätte oprichtte.

Josef Hoffmann, in de ban van de schoonheid, Hannibal Books, 39,95 euro.

Een boontje voor Piet

Nederlander Piet Boon richtte in 1983 zijn designstudio op, die intussen bekendstaat om zijn ingetogen interieurs en objecten. De designer viert zijn veertigjarig bestaan met dit overzicht van zijn meest exemplarische projecten.

40 by Studio Piet Boon, pietboon.com, 99,50 euro.