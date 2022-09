Saloncondities in Milaan: welke designnieuwtjes waren te zien op Salone del Mobile?

Het was niet in de gebruikelijke lentezon dat de zestigste editie van het Salone del Mobile plaatsvond, maar in een verschroeiende junihitte die een nog hetere zomer aankondigde. Knack Weekend hield het hoofd koel, maar smolt weg bij deze nieuwigheden.

VERLICHTE SFEREN

Het licht schijnt aan het einde van de tunnel.

1. K van kristal

Flos wist een oud pakhuis om te toveren tot een immersieve ruimte waarin de nieuwe ontwerpen van het jaar werden getoond. Blikvangers? De rond zijn as draaiende Arco K, met de K van kristallen voet, die de gelimiteerde uitvoering van de klassieker van Castiglioni bijzonder exclusief maakt. En Gustave, een tafellamp van de hand van Vincent Van Duysen, genoemd naar de charmante manager van Wes Andersons The Grand Budapest Hotel.

Flos. © GF

2. Hemelvaart

De Britse Lee Broom, die eerst naam maakte in theater en mode, is al vijftien jaar actief als ontwerper en pakte daarom uit met zes nieuwe collecties – goed voor dertig verschillende sculpturale lampen en configuraties – in een installatie die naar traditionele gebedshuizen en brutalistische architectuur verwees.

Lee Broom. © GF

3. Pink ambition

In plaats van een traditionele showroompresentatie nam het Deense verlichtingsmerk Louis Poulsen het historische patisserie- en koffiehuis Taveggia in. Voor de gelegenheid werd het omgetoverd tot een oase van roze, verlicht met Poul Henningsens iconische ontwerpen die samen de nieuwe PH Pale Rose-collectie vormen.

Louis Poulsen. © GF

4. Verknipt

Het Franse designmerk Maison Matisse – een interieurmerk geïnspireerd op het werk van Henri Matisse – presenteerde de intrigerende verlichtingscollectie Fold van Formafantasma, gebaseerd op de papieren knipsels van de kunstenaar.

Maison Matisse. © GF

GESPOT

… op de beurs en in de straten van Milaan

Nieuwe buren

Geduldig die ene week afwachten om dan met veel schwung de deuren open te gooien. Dit zijn de nieuwe designhotspots in Milaan.



1. Flexform

Flexform is geen groentje in het interieurlandschap, toch opende het nu pas een eerste flagshipstore in Milaan. De winkel is achthonderd vierkante meter groot en telt twee verdiepingen. Architect van dienst is Antonio Citterio, die intussen al meer dan veertig jaar voor het label ontwerpt.

Via della Moscova 33

Flexform. © GF

2. Roche Bobois

Roche Bobois was wel al aanwezig in de designhoofdstad, maar besloot om te verhuizen naar een immens, voormalig parkinggebouw. Het Barcelonese collectief Wanda bedacht de scenografie van de opening: een witte origamiwolk die van buitenaf de winkel binnenwaaide presenteerde er de laatste modellen, de Blogger-sofa en de Polygonia-unit.

Via Felice Cavallotti 14

Roche Bobois. © GF

3. Dolce & Gabbana Casa

Dolce & Gabbana Casa, zo heet het meubel- en decoavontuur waar het modemerk zich aan waagt. Na een grootse lancering van de collecties in 2021 gingen de deuren van niet één, maar twee boetieks open. De eerste in het teken van interieuraccessoires, de andere van meubelen, maar beide even bont als we van de kleren gewend zijn.

Corso Venezia 7 en Via Durini 23

Dolce & Gabbana. © GF

4. Dimore Centrale

Dimore Centrale: niet al te ver van het centraal station hebben Milaans all time favourite designers een nieuwe stek geopend in een voormalige fabriek. De enorme ruimte herbergt nu zowel de indrukwekkende vintage meubelafdeling als het hoofdkwartier van de alom geprezen Emiliano Salci en Britt Moran en hun Dimorestudio, Dimoremilano en Dimoregallery. Je kunt er binnenkort ook langs voor een drankje aan de toog.

Via Giovanni Battista Sammartini 63



Dimore Centrale. © GF

Buitengewoon

Na jarenlang onderzoek is het aan Baxter om uit te pakken met een outdoorcollectie, maar dan een die eruit springt qua originaliteit en de nodige aandacht voor ecoverantwoord textiel. De reeks Dharma – waarvan de zitkussens van outdoor leer zijn gemaakt – zorgt voor een vleug postmodernisme in de tuin.

Prijs op aanvraag.

Baxter. © GF



Verse groen(t)en

Slechts een paar Italiaanse merken stonden bekend om hun kleurgebruik. Nu lijkt niemand het nog te kunnen weerstaan. Meer nog, ze vallen in bosjes voor groen.

Leren eenzit met gebogen aluminium voet Twiggy, small, van Rodolfo Dordoni voor Minotti, prijs op aanvraag, minotti.it. © GF

Tafel NVL van Jean Nouvel voor MDF Italia in hoogglans English green, vanaf 5620 euro, mdfitialia.com. © GF

Gelakte stoel in beukenhout en stof Loop, van India Mahdavi voor Gebrüder Thonet Vienna, prijs op aanvraag, gebruederthonetvienna.com. © GF

A LA BELGE

Landgenoten die een bijzondere indruk achterlieten.

1. Uit goede Brion

Axelle Vertommen heeft een zwak voor modernisme en postmodernisme, maar er is meer. Haar ontwerpen moeten ook functioneel zijn. Zo liet ze de afgelopen jaren al haar Memphis-achtige krabpalen Gattorre op ons los, haar Villa-tapijt en Ziggy-kapstok. Het Franse merk Matière Grise Industrie pakt nu uit met de Brion-lampencollectie die ze voor hen ontwierp. De vormgeving van de lamp is geïnspireerd op de Brion-begraafplaats van architect Carlo Scarpa. “Lampen hangen aan het plafond, aan de muur of staan op de grond. Nooit hangen ze in de hoek van een kamer. Deze lamp kan dat wel”, klinkt het. Ze onthullen een warm, indirect licht dankzij hun geometrische plooien. De reeks bestaat uit tafel-, wand- en vloerlampen.

Vanaf 370 euro.

Brion © GF

Axelle Vertommen © GF



2. Terug naar de essentie

Aanvankelijk stond JOV – de fabrikant van luxetapijten – bekend om zijn tijdloze, ingetogen tapijten. “Maar gaandeweg gingen we meer de designtour op”, vertelt zaakvoerder Gilles Vandenbussche. In maart pakte JOV nog uit met een opvallende samenwerking met Studiopepe. In Milaan ging alle aandacht naar de samenwerking met architect John Pawson, die hen terug naar de begindagen bracht met de kenmerkende minimalistische stijl. Met hun patronen en getextureerd oppervlak geven Row en Lattice de indruk geweven tapijten te zijn, terwijl ze getuft zijn in natuurlijke alpacawol, een nieuwe, bijzonder zachte kwaliteit binnen het gamma van JOV.

Lattice vanaf 723 euro/m2, Row vanaf 829 euro/m2.

JOV. © GF

Gilles Vandenbussche. © GF



3. Tinnen kok

“Tin wordt al honderden jaren gebruikt om togen te maken, maar een volledige keuken in tin is best revolutionair”, leidt architect Nicolas Schuybroek zijn eerste Signature Kitchen voor Obumex in. Hij treedt daarmee in de voetsporen van John Pawson. Schuybroek koos voor het materiaal om de tactiliteit. Omdat tin op een zandbed wordt gegoten, merk je overal kleine inslagen op het oppervlak. Die imperfecties doen het licht telkens op een andere manier weerkaatsen. Bovendien patineert tin op een heel eigenwijze manier. “Die imperfecties vormen een kracht. Na verloop van tijd wordt de keuken unieker.” Bovendien kan tin tegen een stootje. Hitte, koude of zuur zullen het niet beschadigen.

Prijs op aanvraag.

Signature Kitchen voor Obumex. © GF

Nicolas Schuybroek. © GF

BLIKVANGERS

Design van Belgische bodem.

High Profile, circulaire lamp uit gerecycleerd aluminium, een samenwerking tussen MVRDV Architecten en Delta Light, deltalight.com. © GF

Bijzettafeltjes Toto, een ontwerp van Bertrand Lejoly voor Zanotta, bertrandlejoly.com. © GF