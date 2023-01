Ruud-Jan Kokke over zijn iconische Kokkestoel: ‘Geen enkele fabrikant wilde van het ontwerp horen’

Ruud-Jan Kokke’s populaire Kokkestoel wordt nu heruitgegeven door Kokke House. In 1984, toen hij de lattenstoelen ontwierp, kon de Amsterdamse ontwerper met moeite een fabrikant vinden.

Naam: Kokkestoelen of lattenstoelen

Ontwerper: Ruud-Jan Kokke (66), nu heruitgegeven als de F_21, de C_05 en de C_06 door Kokke House

Jaar: 1984

Een stoel met vele namen, zo kun je ’m wel noemen. In de jaren tachtig doopte Ruud-Jan Kokke ze lattenstoelen, naar de vele tientallen houten latten waaruit ze zijn opgebouwd, maar in de volksmond werd het al snel ‘de Kokkestoel’. Geen enkele fabrikant wilde toen van het ontwerp horen. “Eikenhout werd in die tijd met boerenmeubelen geassocieerd,” vertelt de Amsterdamse ontwerper. Dan maar naar de lokale middenstand, de meubelverkopers, dacht hij. “Honderden winkeliers bestelden stoelen, ik kreeg wat persaandacht. Het werd een dingetje, in die mate dat ik de productie niet meer kon volgen.” Dat was een zorg die meubelproducent Hubers maar al te graag op zich nam. Ruud-Jan Kokke was plots ontwerper, er volgde een hele serie en tal van andere meubelen. Zijn werk vind je intussen in musea in Nederland, Denemarken en Duitsland, zijn TC Stool ook in het MoMA.

“Eigenlijk was ik maatschappelijk werker en kluste ik als timmerman om de kost te verdienen”, herinnert hij zich. “In die tijd zat ik vaak aan de keukentafel van een van mijn vrienden, een startende psycholoog. We hadden lange conversaties over wat ik nu precies moest gaan doen. Om hem te bedanken voor al dat advies wilde ik hem een stoel schenken. Een die eerlijk in elkaar zat, waarin geen schroeven werden geforceerd. En vooral transparant, omdat je je bij een psycholoog moet kunnen openstellen.” Van de fauteuil zijn destijds maar 100 exemplaren gemaakt. Ze circuleren op vintage verkoopsites voor enorme bedragen. De bevriende psycholoog waarmee het allemaal startte is inmiddels overleden. “Zijn dochter heeft me die allereerste stoel intussen teruggeschonken. En daarvoor ben ik haar bijzonder dankbaar.”

© GF