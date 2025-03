Ricardo Scofidio, architect van de High Line in New York, overleden op 89-jarige leeftijd

Ricardo Scofidio, New Yorkse architect en medeoprichter van Diller Scofidio + Renfro (DS+R), overleed op 6 maart op 89-jarige leeftijd. Met iconische projecten als de High Line en The Shed herdefinieerde hij de relatie tussen stad, ruimte en beleving.

Met DS+R realiseerde Scofidio enkele van de meest spraakmakende gebouwen van de laatste decennia. De High Line (zie afbeelding boven), een park op een voormalige verhoogde spoorlijn, groeide uit tot een van de meest geliefde openbare ruimtes van New York. Ook The Shed, een flexibel cultuurcentrum in Hudson Yards met een uitschuifbare façade, is een toonbeeld van architecturale innovatie.

The Shed bij Hudson Yards © Getty Images

Stadszicht en openluchtgalerij tijdens de perspreview van het vernieuwde MoMA. © Getty Images

Verder stond het bureau in voor de uitbreiding van het Museum of Modern Art (MoMA), de renovatie van het Lincoln Center en het ontwerp van de woontoren 15 Hudson Yards. Buiten de VS werkte DS+R onder meer aan The Broad in Los Angeles, V&A East in Londen en Zaryadye Park in Moskou.

Erfenis van een grensverlegger

Scofidio’s invloed reikte verder dan de gebouwen die hij ontwierp. In 1999 ontving hij, samen met Diller, een prestigieuze MacArthur Fellowship, en in 2009 werden ze door Time Magazine uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke mensen ter wereld. Vandaag telt DS+R zo’n honderd medewerkers, en het bureau blijft de experimentele en multidisciplinaire visie van Scofidio voortzetten.

© Getty Images

Zijn overlijden werd bekendgemaakt via de Instagram-pagina van DS+R: “Met groot verdriet delen we het nieuws dat onze oprichter Ricardo Scofidio op 6 maart 2025 vredig is overleden, omringd door zijn familie, waaronder zijn levens- en werkpartner Elizabeth Diller.”



