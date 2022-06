Steeds meer Vlamingen willen hun eigen bos

Steeds meer Vlamingen nemen deel aan de Bosbabbels van het Agentschap Natuur en Bos. Dat staat te lezen in De Zondag.

Midden januari lanceerde het Agentschap Natuur en Bos de zogenaamde Bosbabbels, waarop mensen vrijblijvend te weten kunnen komen wat er nodig is om een eigen bos te starten.

‘Meer dan een stuk grond en een handtekening was dat eigenlijk niet’, vertelt kersvers boswachter Johan Deprez in de zondagkrant. ‘Het ging heel snel, op een goeie halve dag had het agentschap met een man of acht maar liefst 540 gaten geboord. Dankzij de subsidies heeft het me alles samen zo’n 300 euro gekost, voor een eigen bos. Meer dan zijn geld waard.’

De grootste interesse tekent het Agentschap Natuur en Bos op in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, omdat daar naar eigen zeggen meer ruimte is voor verbetering. ‘Het maatschappelijk draagvlak is veel groter geworden de afgelopen jaren’, vertelt Jelle De Wilde, directeur van het Agentschap aan De Zondag. ‘We leven jachtiger dan ooit en moeten overal en altijd bereikbaar zijn. Een bos is zowat de enige plek waar je écht tot rust kan komen. Onlangs waren er nog drie bevriende koppels die samen een stuk grond kochten om het in te richten als bos in hun buurt. Het is dan ook veeleer een ideologische keuze, of voor een visie op lange termijn. We merken ook dat steeds meer bedrijven die gedachte genegen zijn.’

Zelf ook interesse om een eigen bos aan te planten? Meer informatie daarover vind je op de website www.bosteller.be.