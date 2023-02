Nieuwe expo gunt je een zeldzame blik op het werk van design-legende Enzo Mari

Hij is het brein achter de gietijzeren pot van Le Creuset, de lampen voor Artemide en de meubels voor Driade en Zanotta. Maar wie is Enzo Mari? Je komt het te weten in de nieuwe expo in de Genkse C-Mine. Knack Weekend geeft 1.000 tickets weg.

De naam Enzo Mari doet bij veel mensen niet meteen een belletje rinkelen. De Italiaanse ontwerper, die in 2020 overleed, verafschuwde de spotlights en focuste zich gedurende een groot deel van z’n carrière op designs voor ‘de gewone mensen’. Toch wordt hij beschouwd als een van de grootste Italiaanse ontwerpers ooit. Deze expo gunt je een blik op nooit eerder vertoonde projecten, modellen, tekeningen, films en posters. Een unieke kans, vooral omdat alles na deze expo voor minstens 50 jaar achter slot en grendel verdwijnt.

(c) Enzo Mri Triennale Milano

Mari had een kritische en radicale kijk op design. Hij experimenteerde graag met nieuwe materialen, maar verloor tijdens het ontwerpproces de functionaliteit van meubels nooit uit het oog. Met zijn reeks ‘objecten voor gewone mensen’ ontketende hij in de jaren 60 een designrevolutie. Zijn meubels stonden los van trends en konden probleemloos de tand des tijds doorstaan. Ook zijn gratis handleidingen om zelf meubels in elkaar te timmeren genieten nu een iconische status.

(c) Gianluca Di Loia

De creativiteit van de designer ging verder dan meubelontwerp. Hij was ook kunstenaar, illustrator en theoreticus. Hij gaf les aan verschillende Italiaanse universiteiten en schreef 15 boeken. Zijn werk wordt onder meer tentoongesteld in het Museum of Modern Art in New York en het Louvre in Parijs. En nu dus ook in het Limburgse Genk.