Mooi afgerond: binnenkijken in een Venetiaans palazzo vol cirkels en bogen

Twee Fransen met een groot hart voor Venetië vonden elkaar. Voeg daar een gedeelde liefde voor authentieke elementen aan toe en je krijgt deze prachtige loft in een voormalig palazzo.

“Voor mij is Venetië met geen enkele andere stad te vergelijken”, vertelt designer Pierre Gonalons enthousiast. De liefde ervoor kreeg de Franse designer mee van zijn moeder, die al haar hele leven boeken over de stad verzamelt. “Honderden staan er thuis”, zegt hij. Zelf liep hij verschillende keren mee in rondleidingen, waarbij hij veel opstak over de geschiedenis van de stad. De afgelopen tien jaar bracht hij zijn vakanties door op het Lido. “Het is een stad die door z’n relatie met het water iets theatraals krijgt”, vindt hij. “Het is alsof je elke dag door een decor wandelt.”

© Stephan Julliard

De eigenares van de flat die hij inrichtte is een belangrijke Parijse communicatiemanager. Ze heeft niet alleen een zwak voor Venetië, maar voor alles wat Italiaans is. Tijdens haar jeugd woonde ze drie jaar in Rome. “Ik spreek vloeiend Italiaans en heb altijd al een plek ergens in Italië willen hebben”, vertelt ze. Het appartement dat ze vond, bevindt zich op de hoogste verdieping van een voormalig palazzo in de beslist-niet-toeristische wijk Giudecca. Traditioneel werden in deze wijk bannelingen uit de rest van de stad opgesloten, weet Gonalons. Nu vind je er vooral ateliers en hangars waar boten worden onderhouden. “Het feit dat er een lokale bedrijvigheid heerst, vond ik belangrijk”, vertelt de bewoonster.

Het belangrijkste verzoek van de eigenaar was een grote open leefruimte. Het schilderij op de achtermuur is Happily Ever After van Pierre Seinturier (Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Parijs). © Stephan Julliard

Ze herinnert zich dat ze meteen verliefd werd op de flat. “Er hing gewoon een bijzondere sfeer. Het appartement zit onder schuine daken, waardoor het geborgen aanvoelt.” Ook de lichtinval en het bijna 360 gradenuitzicht over de daken van Venetië, waren belangrijke redenen om de verkoopovereenkomst te ondertekenen.

Net als op hotel

Voordien werd het appartement bewoond door een familie die het had opgedeeld in een resem kleine kamers. De nieuwe eigenares wilde een grote open leefruimte en een gangpad dat langs de mezzanine zou lopen. “Voor de rest liet ik de magie aan Pierre over. Als je de kans krijgt om met zo’n getalenteerd iemand samen te werken, vind ik dat je hem gewoon zijn gang moet laten gaan. Wat ik vooral bijzonder aan hem vind, is dat zijn ontwerpen zowel eigentijds zijn als geworteld in het verleden. Hij is iemand met een brede culturele achtergrond.”

De logeerkamer van het appartement bevindt zich op de tussenverdieping. Op het bed ligt een sprei van Hermès, het tapijt is van Hilton McConnico, de lamp van Giobagnara. © Stephan Julliard

Het gangpad dat hij aanbracht heeft een praktische functie. Het leidt naar de kleine gastenkamer op de mezzanine. Volgens Gonalons is de belangrijkste functie ervan echter de architecturale aanwezigheid. De ingreep brengt energie in de ruimte. In de lichtblauwe balustrade zijn ronde vormen uitgesneden die refereren aan patrijspoorten. Ze zijn voorzien van hetzelfde roze-oranje glas dat traditioneel wordt gebruikt voor de straatlantaarns van Venetië. “De bootreferenties geven het interieur een licht maritiem gevoel”, stelt zijn cliënt vast.

Een zwart keramisch bad en wastafel zijn gecombineerd met Verde Mediterraneo-marmer uit Turkije in de badkamer. © Stephan Julliard

Cirkels zijn een constante in Gonalons’ werk. Hij heeft ook een eigenzinnige manier om met kleur om te gaan. Voor dit project koos hij een palet waarin roze en groen overheersen. Zowel in de keuken als in de badkamer gebruikte hij Verde Mediterraneo-marmer, de golvende patronen zijn een bewuste knipoog naar de lagune van Venetië. “Ik gebruik vaak dezelfde tinten in de badkamer en de keuken”, legt hij uit. In de badkamer wilde hij een elegantere sfeer creëren. “De mooiste badkamers van Italië vind je in de paleizen en de hotels”, weet hij. “En wat ik er echt leuk aan vind, is dat er vaak zwarte keramiek in voorkomt.” Hier past hij dat toe voor zowel de badkuip als de wastafel.

In de keuken hangt een van Gonalons’ King Sun Murano-hangers boven een tafel van de Zweedse ontwerper Otto Wretling uit 1936. De vintage stoelen zijn van Georges Candilis en Anja Blomstedt. © Stephan Julliard

Venetiaanse momenten

De keuken bevat tal van verwijzingen naar Venetië. De terrazzovloer in de voormalige keuken van de flat had hetzelfde ontwerp als dat van Carlo Scarpa voor zijn mythische Olivetti-winkel op het San Marcoplein. Dus besloten ze om die te bewaren. “Mijn cliënt heeft een voorliefde voor oude elementen,” legt Gonalons uit, “net als ik.” De kasten werden op maat gemaakt door een timmerman, die zijn werkplaats heeft aan het einde van de straat. “Toen ik ernaar ging kijken, lagen er twee gondels voor herstelling in het midden van de werkplaats”, herinnert zijn klant zich. “Dat was een echt Venetiaans moment.” De keuken is ook de thuisbasis van een van de meest iconische ontwerpen van Gonalons: zijn hanglamp Sun King, die op het nabijgelegen eiland Murano wordt vervaardigd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een traditionele techniek, macchia su macchia genaamd, wat een veelkleurig, gespikkeld effect geeft. Een ander typisch Venetiaans element dat hij gebruikte, was een selectie van Fortuny-stoffen (de historische fabriek bevindt zich op een van de eilanden van Giudecca). Voor het cirkelvormige hoofdeinde van het bed in de slaapkamer koos hij voor een Uccelli-bedrukking, met kleine vogels en bomen.

© Stephan Julliard

Een van Gonalons’ All Around-stoelen staat onder de trap. De deur leidt naar de hoofdslaapkamer. © Stephan Julliard

Nu de flat klaar is, maakt zijn cliënt er zowel voor weekends als voor vakanties gebruik van. Een van haar favoriete activiteiten als ze in de stad is, is gaan zwemmen in het plaatselijke gemeentelijk zwembad. “Het is geweldig omdat er enorme ramen zijn, die direct op de lagune uitkijken”, vertelt ze enthousiast. “Hierdoor voel je je een echte Venetiaan.”