Van een sixtiesvilla tot een kapel: deze historische panden zijn genomineerd voor de Onroerenderfgoedprijs

Met de Onroerenderfgoedprijs wil de Vlaamse overheid bijzondere erfgoedprojecten in de kijker plaatsen. Dit jaar ligt de nadruk op erfgoed dat niet publiek toegankelijk is. Een externe jury koos uit 21 inzendingen de laureaten voor de Onroerenderfgoedprijs 2023. Dit zijn de kanshebbers.

Op vrijdag 6 oktober wordt bekendgemaakt wie de Onroerenderfgoedprijs 2023 wegkaapt en wie de publieksprijs verdient. Zondag 10 september nemen de drie laureaten deel aan Open Monumentendag.

Kasteelhoeve bij Kasteel Forreist in Brugge, de woning Leclercq-Vandamme in Leuven en de kapel Robiano in Tervuren zijn de drie laureaten van de Onroerenderfgoedprijs 2023. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kiest de winnaar op basis van het advies van een professionele jury, maar vanaf nu tot en met 10 september kan je stemmen voor jouw favoriete laureaat.

1. Kasteelhoeve bij Kasteel Forreist in Brugge

In 2014 kochten Pieter en Marit de kasteelhoeve. Op dat moment was de site bijna volledig overwoekerd en verschillende volumes waren herleid tot ruïnes. Het doel van het koppel was de site, bestaande uit verschillende losse bestanddelen, opnieuw laten stralen. Dit als cohousingproject, met maximale aandacht voor de erfgoedwaarden, integratie van nieuwe technieken voor een duurzame en ecologische toekomst van de site en aandacht voor de sociale inbedding.

2. Woning Leclercq-Vandamme in Leuven

Toen Gerrit en Eveline in 2017 op zoek waren naar een goede gezinswoning, hadden ze een ‘coup-de-foudre’ bij de woning Leclercq-Vandamme in Leuven. Dat de woning een ontwerp is van de architect Willy Van Der Meeren, één van de laatste vertegenwoordigers van de modernisten in Vlaanderen was, wisten ze op dat moment niet. Ze lazen op de immobiliënwebsite enkel ‘beschermd erfgoed’.

Hoewel dit statuut hen oorspronkelijk afschrikte, net als de bijzonder slechte staat van de woning (betonrot, lekkend dak, kapot schrijnwerk en koterij), keek het koppel hierdoor. Ze besloten de woning uit 1962 te kopen en in haar oorspronkelijke glorie te herstellen.

3. Kapel Robiano in Tervuren

Het gebeurt niet elke dag dat een Amerikaanse softwareontwikkelaar als mecenas optreedt en in Vlaams erfgoed investeert. NV SAS Institute, met aan het hoofd een echte erfgoedliefhebber, deed dat. In 1994 kocht het bedrijf het kasteeldomein van Robiano in Tervuren en vestigde haar kantoren in het eclectische kasteel. Destijds was er geen budget over om ook de kapel te restaureren, maar het bedrijf maakte de belofte aan zichzelf dit op termijn aan te pakken.

Deze belofte maakte het bedrijf dan ook waar. In 2009 kregen de plannen voor de restauratie van de kapel vorm. Op dat moment was de toren boven op de kapel niet meer origineel en waren de binnenmuren overschilderd met opzichtelijke gele en oranje latexverf. Er werd onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de plek en de toevallige vondst van een postkaart toonde de oorspronkelijke grandeur van het interieur: de kapel bleek rijkelijk uitgewerkt door meesters in hun vak, zowel de beschilderde muren als de glasramen spraken tot de verbeelding.