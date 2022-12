Stille nacht, heilige nacht: 7 slaapkamers om bij weg te dromen

Gebrek aan inspiratie voor je woning of nood aan wat decodagdromen? Knack Weekend dook in de archieven en verzamelde een resem interieurparels. Deze week: zeven slaapkamers die zo mooi zijn dat je zelfs ’s nachts je ogen niet zal willen sluiten.

Overnachten in Japan

In een voormalige Gentse glasfabriek maakte AE Studio van een steriele triplex een uitgebalanceerde woonst vol rustplekken en eclectische vondsten, ontdekte designjournalist Thijs Demeulemeester toen hij er op bezoek ging. ‘Japans design was een van onze grootste referenties’, zei bewoonster Ellen. ‘Het land staat bekend om zijn verstilde esthetiek, oog voor detail en liefde voor het ambacht.’ De slaapkamer (en het bureau) gaven de designers daarom een Japanse toets: geïnspireerd door de rijstpapieren wanden in ryokans (Japanse familiehotels, red.), ontwierp AE Studio wanden die zijn opgedeeld met houten latjes. Het op maat gemaakte lage bed met zwevende boord past zo naadloos in het grid van de wand.

Nachtje in een pretpark

Een koppel twintigers nam interieurontwerper Jean-Philippe Demeyer onder de arm om een ongezien passieproject te maken. Werktitel: The Epic Penthouse. Het werd een op het lijf geschreven fantasiewereld als eindresultaat, noteerde Chef Design Amélie Rombauts. ‘Gasten hebben vaak het gevoel dat ze een pretpark binnenstappen’, getuigden de bewoners. ‘Ze zijn nieuwsgierig naar wat zich achter iedere hoek afspeelt en laten hun vingers over de verschillende texturen glijden. Maar ook wij blijven verrast.’ In de slaapkamer combineerde Demeyer zo bijvoorbeeld chinoiseries op de kleerkasten met geometrische art-decoprints en een tijgertapijt. Van wilde nachten gesproken.

© Jan Verlinde

Villa Verde

Een grondige renovatie ging niet vooraf aan deze bungalow vlakbij de Dijle, wel een maximale opwaardering met de hulp van interieurontwerpster Sophie Peelman met als projectnaam Villa Verde. ‘De houten vloer in de woonkamer kraakt overal, alsof hij nog moet wennen aan het nieuwe leven hier’, vertelde bewoner Katrien aan journaliste Nel Van Vooren. Het originele gebouw dateert uit de jaren vijftig. Dertig jaar later werd een L-vormig deel bijgebouwd dat de hal, een polyvalente ruimte en de ouderlijke slaapkamer herbergt. In deze slaapkamer biedt een van de kleerkasten toegang tot de badkamer. Boven het bed van Marina Bautier hangt een wandtapijt van Natalia Vico voor Slowdown Studio. De gordijnen zijn van Designs of the Time en Nathalie Van der Massen.

©Eefje De Coninck en Senne Van Der Ven

Rust in de drukte

Een goed interieur is een zelfportret van zijn bewoners, schreef Thijs Demeulemeester na zijn bezoek aan de penthouse van Paulette Van Hacht. ’Een zoutloos interieur, dat wou ik echt niet’, vertelde de onderneemster achter vintageshop Paulette in ’t Stad in ons magazine. ‘Maar toen de ruimtes in die felle kleuren geverfd waren, zonder mijn meubelen erin, schrok ik toch even. Ik ben heel blij met het resultaat en voel me hier goed.’ De eclectische invulling van haar interieur trok ze door tot in de slaapkamer, waar ze met behulp van onder meer een berbertapijt, kleurrijke bedsprei en antieke stukken zoals een blauw kamerscherm een gezellige cocon creëerde.

© Jan Verlinde

Hipstorisch erfgoed

Als we het trendrapport van Pinterest mogen geloven zullen we steeds meer Hipstoric Homes gaan zien in 2023: hippe interieurs waar antieke spullen geëerd worden in plaats van weggeborgen. In een bijzonder jarenveertigpand experimenteerde het kunstenaarskoppel Jacqy duVal met moderne meubels en rommelmarktvondsten, ondervond journaliste Klaar Wauters. Wie zo gepassioneerd met kleuren werkt, schuwt ook in huis het kleurgebruik niet. De slaapkamer werd zo volledig in het zwart geschilderd en aangevuld met unieke vondsten zoals een dramatische kandelaar en antieke stoel. Het hemelbed lijkt bovendien de ideale plek om te dromen van een ver verleden.

© Jan Verlinde

Als een vis in het water

Op een dag was architect Bart Lens op wandel in Nieuwpoort en zag hij een notaris een bordje ’te koop’ ophangen. Hij kocht het vakantiehuisje meteen en richtte het in met een visthema: allerlei accessoires en details verwijzen er naar de zee en haar bewoners. Journaliste Veerle Helsen bezocht de woning, die de bijnaam vis-a-vis kreeg. ‘De slaapkamers zijn ingericht met wanden in walnotenhout en afgewerkt met bootvernis, net als in een kajuit’, beschreef ze het huis in ons magazine. ‘Zelfs de akoestiek doet denken aan een boot: stemmen klinken hier gedempt, alsof ze zich koest houden voor de wandelgangen buiten.’

©Jan Verlinde

Terug in de tijd

Wat doe je met een brutalistische bungalow uit 1969? Die laat je volledig in zijn jus, besloten Eef Rombaut en Koen Keppens. ‘Het resultaat is een woning die het midden houdt tussen een teletijdmachine en een filmset à la Mad Men’, schreef Thijs Demeulemeester. Ook de masterbedroom is met zijn stoffen wandpanelen en vloertapijt zo nog volledig in originele stijl gelaten. Zelfs de zwarte kat Mira hebben de bewoners overgenomen van de vorige eigenaar. ‘Die hoorde bij het huis.’