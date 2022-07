Mozaïek in de oren: tegelideeën om na te doen in je badkamer

Gebrek aan inspiratie voor je woning of nood aan wat decodagdromen? Knack Weekend dook in de archieven en verzamelde een resem interieurparels. Deze week: zeven badkamers die je zin geven in tegelpatronen.

Koninklijk zicht

Toen ze nog een kleuter was, huppelde wijlen koningin Fabiola hier rond. Vandaag kun je in Villa Magnan in Biarritz vakantie vieren in een betoverende setting die furore maakt op Instagram. Amélie Rombauts zag er hoe de art-decobadkamer met mozaïektegels nagenoeg intact bleef ondanks 80 jaar leegstand. Van duurzaamheid gesproken. (zie foto boven)

Roos kwartier

Voor deze volledig roze douchekamer vertrok Tom Vanhee van de bestaande erker in de gevel van een rijwoning in Brussel. De doorgedreven betegeling versterkt het visueel effect.

Alles diagonaal volgens Atelier Tom Vanhee © Foto Tim Van de Velde

Zoals Mondriaan

Interieurarchitecte Caroline Notté liet voor deze badkamer in Brussel de tegels versnijden in Mondriaanpatronen.

Eigenwijs gesneden en gevoegd. © Foto Jan Verlinde

Groetjes uit 1979

Thuis bij Pieterjan – zonder achternaam – de binnenhuisarchitect die onder andere cocktailbar Jigger’s in Gent uittekende en daar enkele prijzen mee won. Thijs Demeulemeester bracht hem een bezoek in zijn woning uit 1979. de originele badkamer werd helemaal gerestaureerd, maar ingericht met vintage en hedendaagse stukken: de Workshop Chair van Jerszy Seymour, de Passiflora-lamp van Superstudio en de Bastia- ladenkast van Meurop.

Een gerestaureerde badkamer uit 1979 in de woning van interieurarchitect Pieterjan. © Foto Jan Verlinde

Uit de duinen

Het voormalige Palace Hotel op de Zeedijk in Zeebrugge is een gebouw waar je onmogelijk naast kijkt. Glenn Buydaert wist er een appartement op de kop te tikken die hij als vakantiewoning verhuurt: Dune Palace. In de badkamer plaatsten Glenn en zijn vader ‘Jaune’ tegels van Winckelmans. “We voerden de werken zelf uit,” vertelde hij aan Veerle Helsen. “Als je weet dat er in de badkamer meer dan 2500 tegels hangen, kun je vermoeden hoe hard we gevloekt hebben.”

Een kleine badkamer met klassieke allures. © Foto Stephan Julliard

Paradiso Pistaccio

Ian Phillips ging op bezoek in een appartement in Parijs ingericht door Stéphan Bidoux en Julien Villeneuve, waar hij deze pistachegroene gastenbadkamer zag. Twee “Globall” wandlampen ontworpen door Jasper Morrison hangen er aan de muur bedekt met tegels van Normandy Ceramics.

De badkamer van vakantiewoning Dune Palace in Zeebrugge. © Foto Cafeine

Glastegelillusie

Een donker geaderde marmeren vloer in Rouge Belge contrasteert met glasmozaïek rond de douche. Van ver lijkt het een muur van houten latjes, van dichtbij herken je het glanzende vakwerk van tegelspecialist Dominique Desimpel uit Brugge. De componist van dienst? Jean-Philippe Demeyer.