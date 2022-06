Indiase architectuur in de kijker: C-mine wijdt expo aan Balkrishna Doshi

Van 2 juli tot 6 november kan je in C-mine het werk van Balkrishna Doshi bewonderen. Hij wordt beschouwd als een van de zeldzame pioniers van het modernisme in zijn land. Zijn werk valt op door de bijzondere integratie van traditionele materialen in moderne, vaak imposante gebouwen.

Doshi stortte zich tijdens zijn meer dan 60-jarige carrière op tal van uiteenlopende projecten, gaande van academische campussen tot private interieurs. De rode draad? Modernistische gebouwen waar lokale materialen, cultuur en tradities perfect in geïntegreerd worden. Hij is ook de eerste Indiase architect die de prestigieuze Pritzker Prize in de wacht wist te slepen, een award die in de architectuurwereld vergelijkbaar is met de Nobelprijs.

De expo geeft een overzicht van enkele ijkpunten uit de boeiende carrière van de intussen 90-jarige Doshi aan de hand van tekeningen, maquettes en kunstwerken uit zijn archief en studio. Ook foto’s, video’s en grootschalige installaties gunnen je een blik op de wondere wereld van de Indiase architect, die nauwe banden had met andere invloedrijke vakgenoten als Le Corbusier en Christopher Alexander.

Voor deze tentoonstelling, de eerste internationale retrospectieve over Doshi, sloegen Vitra Design Musuem in Zwitserland, de Wüsterot Foundation en de Vastushilpa Foundation de handen in elkaar. Bekijk hieronder alvast enkele van zijn verwezelijkingen.

Sangath, Thaltej Road, een creatie uit 1981 © Getty Images

Institute Of Indology in Inadia, gebouwd in 1962 © Getty Images

Husain Doshi Gufa Art Gallery, gebouwd in 1993 © Getty Images

Cept University (Centre For Environmental Planning And Technology), gebouwd in 1963 © Getty Images

De expo loopt van 2 juli tot 6 november 2022 in de C-mine in Genk. Bekijk de website voor meer info en tickets.