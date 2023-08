Iconische Italiaanse ontwerper Rodolfo Dordoni overleden

De architect overleed op 1 augustus op 69-jarige leeftijd. Met Dordoni verliest de Italiaanse designwereld een icoon met een rijk gevulde carrière voor onder meer Minotti, Artemide en Cassina.

‘De dood van Dordoni vult ons met verdriet’, klinkt het bij Renato Minotti, CEO van het gelijknamige bedrijf, waar Dordoni van 1977 tot aan zijn dood aan de slag was als creatief directeur. ‘Dordoni slaagde er als geen ander in om de juiste balans te vinden tussen creatieve passie en creatiedrang. Zijn ontwerpen voor ons zijn tijdloze klassiekers.’

Dordoni werd geboren in Milaan in 1954, waar hij later ook zijn studies architectuur begon en zijn eigen design studio, Dordoni Architetti, oprichtte. In de loop der jaren werkte hij voor verschillende Italiaanse merken, al blijf hij wel consequent in zijn ontwerpstijl: immer discreet, tijdloos en elegant. De Suitcase, een kubusachtig éénzit en een van z’n eerste ontwerpen voor Minotti, blijft een van z’n bekendste wapenfeiten.