Na cameo’s van de klapstoel in reclamecampagnes van Saint Laurent, hiphopvideo’s en een limited edition in samenwerking met Supreme, is de stoel hipper dan ooit.

Naam: Plia

Ontwerper: Giancarlo Piretti (82) uitgegeven door Anonima Castelli

Jaar: 1967

Toen Plia het licht zag op het Salone del Mobile van 1967, werd de transparante plooistoel gepresenteerd als hét symbool van het nieuwe plastictijdperk. Het verhaal gaat dat het ontwerp met driedelige pivot zo aansloeg dat gasten die de presentatie bijwoonden de stoel waarop ze zaten dichtklapten en meenamen. Om diefstal te voorkomen werden de zitjes de dag erna aan de ketting gelegd.

De Plia volgens Supreme – GF Anonima Castelli © SUPREME

Giancarlo Piretti, intussen 82 jaar oud, zette met het ontwerp meteen ook Anonima Castelli, de editeur waarvoor hij toen hoofddesigner was, op de internationale kaart. Toen de toenmalige CEO Leonida Castelli de prijs van de stoel halveerde, werd het prompt een symbool van de opkomende popcultuur. Piretti kreeg er zelfs een bijnaam door: de Thonet van de 20ste eeuw. Niet verwonderlijk dus dat de stoel onderdeel werd van de permanente collectie van het MOMA.

Plia maakt deel uit van de permanente collectie van het MOMA – GF Anonima Castelli

Opnieuw trending

Sinds de lancering zijn er wereldwijd zes miljoen Plia’s verkocht. Dit getal stijgt 55 jaar later nog exponentieel. Na cameo’s van de klapstoel in reclamecampagnes van Saint Laurent, hiphopvideo’s en een limited edition in samenwerking met Supreme, is de stoel hipper dan ooit. De Amerikaanse veilingsite 1stDibs zag de vraag naar Piretti dit jaar met 125 procent stijgen en Google rapporteert een viervoud van zoekopdrachten naar Plia.

Eén van de verschillende cameo’s van de stoel uit het afgelopen jaar, bij Saint Laurent – courtesy of Anthony Vaccarello – Juergen Teller

Volgens Edoardo en Enrico Pavan, de nieuwe ondernemers achter Anonima Castelli, sloeg Plia in als een bom omdat het “de eerste stoel was die transparantie als een uniek kenmerk introduceerde. De stoel heeft het vermogen om te verdwijnen als hij niet wordt gebruikt en om te verrassen als hij wordt geopend.” Campagnebeelden en editorials uit de jaren 70 en 80 met in de hoofdrol het zitvlak van een vrouw, gezien van onder de stoel, waren destijds ook een hele verrassing.

Een campagnebeeld van Plia van Anonima Castelli uit 1981 – GF Anonima Castelli

Plia kun je vandaag behalve tweedehands ook nieuw kopen in verschillende variaties (vanaf 288 euro). anonimacastelli.com