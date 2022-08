Harmonie in huis. Binnenkijken bij de CEO van American Vintage.

Michaël Azoulay, oprichter en CEO van American Vintage, nam enkele jaren geleden zijn intrek in een imposant herenhuis in het achtste arrondissement van Marseille. Het interieur weerspiegelt de waarden van het merk en zijn oprichter: eenvoudig, authentiek en kosmopolitisch.

Het interieur is een mix van hedendaags design, antieke voorwerpen en souvenirs gesprokkeld tijdens de vele reizen. © MICHEL FIGUET

Het herenhuis ligt niet ver van de stranden van de Profeet en van Malmousque. Het dateert uit de 19de eeuw en is typisch voor de streek, maar verrassend hedendaags ingericht. “Ik ben honderd procent Marseillaan. Ik moest en zou mij vestigen in mijn stad”, zegt Michaël Azoulay, die sinds 2016 in Marseille woont en zich er bijzonder gelukkig voelt. Hij houdt van lacité phocéenne, van het bijzondere licht en de kosmopolitische sfeer. “Ik ben afkomstig uit Marokko en joods van geloofsovertuiging. Traditie is voor mij iets essentieels, net zoals gastvrijheid en familie.” En dat weerspiegelt zich in zijn woonplek: open ruimten, met zo weinig mogelijk wanden, zowat overal comfortabele plekken om te zitten en heel veel souvenirs, tapijten, kussens en objecten die kleur en authenticiteit toevoegen.

De neutrale tinten op de muren en vloer doen de kleur van de met zorg gekozen objecten beter uitkomen. © MICHEL FIGUET

Op blote voeten

Het belangrijkste kenmerk van de woning is het samenspel van oude en hedendaagse elementen die in een mooie harmonie zijn samengebracht. Hier en daar zie je nog sporen van het oude huis, zoals de muur in breuksteen in de keuken die oprijst uit de gestucte betonnen vloer. Op het terras contrasteert de reling in gedraaide steen met de houten vloer en de hedendaagse vijver ernaast. “Toen mijn vrouw en ik dit pand bezochten, zagen we meteen het potentieel. We hebben het zelf ingericht en daarvoor onze tijd genomen.” De hoge plafonds – typisch voor de 19de eeuw – laten ruimte voor grote volumes in grijze en beige tinten, zodat de meubelen en interieurobjecten mooi tot hun recht komen. Opvallende details, zoals de goud- en koperkleurige schakelaars, geven het neutraal getinte interieur een geraffineerde toets. Als vader van drie zonen van zeventien, veertien en vier jaar – “Allemaal bij dezelfde vrouw” (lacht) – benadrukt de ondernemer het belang van open ruimten waar je blootsvoets kunt rondlopen, een vorm van bewegingsvrijheid die hij koestert. Verder zweert hij bij het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout en steen. Door de vele glazen erkers stroomt het bijzondere zuiderse licht gul naar binnen, tot aan het dakterras, waar een waterpartij voor verfrissing zorgt. “Het was belangrijk voor ons om in de stad te wonen, zodat we alles te voet kunnen doen: de kinderen naar school brengen, boodschappen doen, enzovoort.”

Michaël Azoulay, oprichter van American Vintage. © MICHEL FIGUET

Orde in de chaos

Het appartement telt twee verdiepingen: de slaapkamers op de eerste etage en de dagruimtes met zithoek, eetkamer, keuken en terras op de tweede. Essentiële elementen voor de eigenaar zijn licht, een minimum aan scheidingswanden en muziek. In alle kamers staan luidsprekers. “Wij ontvangen vaak bezoek. Die akoestische vrijheid, de mogelijkheid tot muziek in alle ruimten, vind ik belangrijk.”

Michaël Azoulay is een architectuuradept, hij leerde architectuur appreciëren via zijn winkels. De hoofdzetel van zijn onderneming is ontworpen door de Marseillaanse architect Yvann Pluskwa. “We hebben de architectuur in ons bureau geïntegreerd. Het is iets dat mij passioneert en mijn werk sterk beïnvloedt.”

Azoulay vertelt over zijn droom om een ‘leefhuis’ te creëren, helemaal in het teken van het merk American Vintage, met een hotel en een creatieve ruimte waar kunst en cultuur samenkomen. Ook heeft hij het over de ideale leefplek voor hem: “Dat zou een stad zijn dicht bij de zee, vrij eenvoudig maar met veel diversiteit, waar je kunt leven in vrijheid, zonder agressiviteit. Een plek waar je de deur van je huis niet hoeft te sluiten en niet bang hoeft te zijn. Ik hou van steden waar er een vorm van georganiseerde chaos heerst, vol leven, met veel beweging en toerisme. Ik heb vernieuwing nodig om mijn geest fris te houden en te kunnen creëren.”

Batterijen opladen

Het hectische leven van de ondernemer vergde wel wat aanpassingen aan de woonst, zoals de toevoeging van een sportruimte met een loopband en een hamam in de badkamer. “Ik heb een beroep dat veel van mij vergt. Ik sport veel om mijn energie op peil te houden. De sparuimte is voor mij essentieel om te ontspannen. Ook onze kantoren zijn op die manier ingericht voor mijn medewerkers, ze zijn opgevat als een huis. Ik heb een cool management-kant in mij, wat mij toelaat om aan meditatie te doen. Anderzijds hou ik van regels en orde, dat is mijn ‘Zwitserse’ kant”, lacht hij.

Door het licht dat binnenvalt door het opengewerkte plafond ontstaat een grafisch spel van schaduwen. © MICHEL FIGUET

Zijn favoriete plek in huis? “Als iedereen slaapt, ga ik op een stoel op de bovenste verdieping zitten, dicht bij het terras, tussen binnen en buiten. Ik draai sfeervolle muziek en drink een glas cognac in het gezelschap van mijn honden. Dat is míjn moment.”

ID Michaël Azoulay Handelaarszoon Michaël Azoulay (43) leert het vak via kleine jobs in de verkoop. Zijn reizen naar de VS en zijn zakeninstinct helpen hem bij de oprichting van het merk American Vintage in 2005. Het bedrijf groeit uit tot een onderneming met achthonderd medewerkers wereldwijd. Het merk is tijdloos en heeft bewust geen boegbeeld, omdat het bestemd is voor iedereen. In november 2022 brengt American Vintage zijn eerste gemengde collectie uit voor kinderen van drie tot elf jaar. “Voor een coole en casual look, met essentiële stukken die lang meegaan.”

Helemaal boven op het appartement vind je een dakterras met een vijver (hier afgesloten). © MICHEL FIGUET

De masterbedroom met een houten vloer in visgraatmotief. © MICHEL FIGUET

De ultieme ontspanning: de sauna in de badkamer. © MICHEL FIGUET