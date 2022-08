Getest: loont interieuradvies op maat de moeite?

Met dank aan sociale media is ons interieur uitgegroeid tot een soort visitekaartje waar we steeds meer tijd en geld voor uittrekken. Dat beseffen ook meubelmerken, die interieurarchitecten in dienst nemen om hun klanten te adviseren. Is dat echt nodig of eerder overbodig? Knack Weekend ging langs bij de interieurservice van Fest en Ikea.

Stel: het is je gelukt om een eigen stek te kopen en eventueel te verbouwen, hoera. Nu is het tijd voor de laatste stap, de inrichting. Je wil een interieur dat eruitziet alsof het recht van Pinterest geplukt is, maar dan met persoonlijke touch. Het probleem? Je hebt geen flauw idee hoe daaraan te beginnen. Woorden als Japandi, of tweedehands.be doen ergens een belletje rinkelen. Maar tussen je interieurdroom en daadwerkelijke living staan een hoop praktische bezwaren. Weinig budget, tijd of kennis, om maar iets te noemen.

Om exact die redenen gaan steeds meer meubelmerken in zee met een interieurarchitect die klanten bijstaat met advies over de kleur van de muren, het stof van de zetel of de indeling van een slaapkamerkast. Is dat advies nuttig om uit te zoeken wat je wil? Of is het vooral een handige truc om klanten meer producten aan te smeren? Knack Weekend ging langs bij de interieurservice van de Zweedse meubelgigant Ikea en bij het Nederlandse merk Fest.

FEST

De Amsterdamse meubelketen wil design betaalbaar maken. Je zou het merk kunnen kennen van de kleurrijke, ronde salontafeltjes, de robuuste zetels of ludieke interieuraccessoires.

Het eerste voorstel van Fest met een rechte zetel

Wat bieden ze aan?

Gratis interieuradvies, met een 3D-plan en een productenlijst als resultaat.

Hoe werkt het?

Vooraf bezorg ik de interieurarchitect een plattegrond en vul ik via een korte quiz in wat ik mooi vind en wat ik nodig heb. De afspraak zelf neemt een uur in beslag en kan zowel online als in een winkel geboekt worden. Ik ga langs in het Gentse filiaal en dat is een goede keuze: online kan je geen materialen voelen of zetels uittesten. Ik krijg een rondleiding door de winkel, waarbij interieurexpert Femke De Gans volop vragen stelt en me doet nadenken over wat ik mooi vind en waarom. ‘Je mag mij beschouwen als een soort sparringpartner’, vertelt ze. ‘Ik probeer heel goed te luisteren naar wat jij wil en je tegelijk ook uit je comfort zone te trekken.’

Na de rondleiding installeren we ons voor een computer en doorkopen haar ontwerp samen. Ze legt uit wat ze gedaan heeft en waarom. Vervolgens mag ik opmerkingen geven en vragen stellen: waarom heb jij voor deze indeling gekozen? Welke kleuren zou jij me aanbevelen voor de zetel? Kan je misschien nog een extra bijzettafeltje toevoegen? We puzzelen samen tot we bij twee ontwerpen komen waar ik moeilijk tussen kan kiezen. Ik krijg ook advies over kleurencombinaties (‘Nee, neutrale kleuren hoeven niet saai te zijn’) en stoffen die bestand zijn tegen enthousiaste kattenpoten. De twee ontwerpen krijg ik digitaal doorgestuurd, samen met een productenlijst. Het advies is gratis en vrijblijvend, ik krijg geen opvolgmails om te polsen waarom ik nog altijd niets heb aangeschaft.

Het tweede voorstel van Fest

Was dit advies nuttig?

Ik ben de afgelopen maanden vrij obsessief bezig geweest met mijn interieur vanwege een groot verbouwingsproject. Het merk zelf ken ik ook vrij goed, dus ik was erg benieuwd naar de inzichten die ik hieruit zou halen. Ik ben niet per se uit mijn comfort zone getrokken, maar ik heb wel degelijk dingen bijgeleerd. Dat een moodboard maken alleen niet voldoende is bijvoorbeeld. Nee, je moet er ook kritisch naar durven kijken en op zoek gaan naar de grootste gemene delers op de verschillende foto’s. Femke vertelt me ook dat veel mensen de neiging hebben om ‘in het wilde weg’ te beginnen decoreren. Ze geeft mee dat de kans op een woonkamer zonder wanorde groter is als je eerst nadenkt over het grotere plaatje. Zo vermijd je zowel impulsaankopen als chaos. Twee persoonlijke risicofactoren, dixit mijn moeder.

Het is ook opvallend dat Femke me expliciet adviseert om niet alles bij één merk te kopen: ‘mensen zoeken al snel hun toevlucht tot setjes die bij elkaar horen. Een salontafeltje en een tv-kast in hetzelfde hout bijvoorbeeld. Dat wordt al snel saai, omdat er weinig gebeurt. Je loopt het risico dat je living de uitstraling krijgt van een hotellobby. Opteer in plaats daarvan voor stuks van verschillende merken, eventueel in combinatie met tweedehandsitems of souvenirs. Zo krijg je een interieur met persoonlijkheid.’

Naast algemene tips geeft ze ook haar eerlijke mening over de dilemma’s waar ik zelf nog mee zit. Zo’n deskundig advies geeft rust en zelfvertrouwen, zeker voor wie in z’n eentje iets probeert in te richten. De plannetjes die ze maakt zijn ook heel handig om de meubels in mijn ruimte concreet te visualiseren.

Voor wie is deze service handig?

Voor eeuwige twijfelaars die zelfvertrouwen of ruimtelijk inzicht ontbreken. Het voelt fijn om een onderbouwde mening van een expert te krijgen over bepaalde keuzes, al moet je finaal natuurlijk wel zelf de knopen doorhakken.

Meer info over deze service via festamsterdam.com

IKEA

Behoeft weinig introductie. Zweedse meubelketen die bekendstaat om z’n betaalbare no-nonsensmeubels voor in het hele huis.

Het bovenaanzicht van mijn potentieel interieur

Wat bieden ze aan?

Ikea heeft verschillende services, gaande van basic advies over een concrete vraag tot een compleet interieurontwerp. Het prijskaartje varieert van 29 tot 290 euro. Ik test het advies uit over de indeling van de ruimte, ter waarde van 174 euro. Voor die prijs krijg ik een afspraak, maar ook een 3D-ontwerp, een moodboard, een lichtplan, een productenlijst en ontwerptips.

Hoe werkt het?

Ik word vooraf opgebeld door de interieurarchitect om te achterhalen wat mijn concrete vraag is. Nadien krijg ik nog een vragenlijst waarop ik mijn interieurdromen, inspiratiebronnen en noden kan doorgeven. Ook hier kan je opteren voor een afspraak in de winkel of een online meeting. Omdat ik voor die eerste optie wekenlang moet wachten, kies ik voor online advies.

Via een gedeeld scherm overlopen we samen het moodboard dat de basis vormt voor mijn ontwerp. Verheugd stel ik vast dat de interieurarchitect mijn ideeën erg goed vat en helemaal op dezelfde golflengte zit qua kleuren en materialen, dat belooft. Je merkt ook dat ze ter voorbereiding van onze afspraak al heel grondig heeft nagedacht over het ontwerp en daar voldoende tijd in gestoken heeft. Dat heeft voor en nadelen: enerzijds is dat handig, anderzijds nodigt dat minder uit tot reflecteren. Er wordt meer vertrokken vanuit een idee, eerder dan dat het idee samen tot stand komt, zoals dat bij Fest het geval is.

Dan komen we tot de exacte indeling van de kamer, die een pak gedetailleerder is afgewerkt van bij Fest. Dat is niet onlogisch, omdat het aanbod in de Ikea-catalogus ook een pak uitgebreider is.

De verschillende perspectieven van mijn woonkamer

Was dit advies nuttig?

Ja, zeker als je zoals ik wat verloren loopt in de ruimte. Mijn woonkamer is vierkant, waardoor ik in de knoop lig met de indeling en de plaatsing van de zetels. Het 3D-plan geeft een boven-, voor- en zij-aanzicht, waardoor je echt een heel goed beeld krijgt van hoe je kamer eruit zou kunnen zien. Het plan is ook erg gedetailleerd, van meubels over verlichting tot planten. Met dank aan het bijbehorene moodboard krijg je ook inspiratie voor items die je zou willen vervangen door iets anders, eventueel bij een ander merk.

Het ‘op maat gemaakte’ bureau is voor mij een revelatie: dat zou ik zelf nooit op de manier bedacht kunnen hebben. Het is fijn om af te ronden met zo’n concreet plan, al geldt ook hier dat je finaal natuurlijk alle keuzes zelf maakt. Na het advies volgen er geen pusherige mails die aansporen tot een aankoop, en dat is ook fijn. Zeker als je zoals ik interieurideeën graag laat rijpen.

Dit soort tips krijg je in verschillende sliders

Voor wie is deze service handig?

Omdat dit zo’n concreet en volledig advies is, ben ik geneigd te zeggen: voor potentieel iedereen. Als je geen idee hebt waar je moet beginnen, is het fijn om zo’n afspraak in te boeken nog voor je in een fysiek Ikea-filiaal (of een andere meubelwinkel) binnenstapt, omdat je meteen een idee hebt van wat je allemaal nodig zou kunnen hebben en hoe jouw vage Pinterest-ideeën zich kunnen vertalen naar en coherent interieur. Wie veel tijd wil besparen, kan het plan gewoon volgen, maar nog leuker is het om dit als uitgangspunt te gebruikten en dan zelf verder na te denken over wat je wil toevoegen of achterwege laten, net om te vermijden dat je gaat leven in een Ikea-catalogus.

Waar het advies van Fest inspirerend is, en iets breder gaat, stap je bij Ikea buiten met een concrete handleiding en een gedetailleerd visueel plan. Het is dus maar net waar je naar op zoek bent.

Meer info over deze service via Ikea.com