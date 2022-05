Gert Voorjans viert zijn zestigste verjaardag: zijn repertoire in vijf highlights

Interieuricoon Gert Voorjans wordt zestig jaar. De perfecte gelegenheid om in dialoog te gaan met leeftijdsgenoot en creatieve tegenpool Vincent Van Duysen. Dat gesprek goten we in de vierdelige podcast ‘Tegenpolen’. Maar wat houdt de flamboyante stijl van Voorjans in?

Moet er nog kleur zijn? De altijd gelaagde ontwerpen van Gert Voorjans zijn gedurfd en alles behalve ingetogen, met afwisseling in textuur en motieven. Met zijn uitzonderlijk kleurrijke interieurstijl kon hij onder meer ontwerper Edouard Vermeulen van modehuis Natan bekoren.

DIVA

Het Antwerps diamantmuseum beschrijft de geschiedenis van de diamanten- en juwelenhandel in ons land, en de prominente rol die de stad hier nog steeds in speelt. Voor het ontwerp baseerde Voorjans zich op The Peacock Room, een bekend interieurdesign van 19e-eeuwse ontwerper James McNeill Whistler, wat duidelijk terugkomt in de donkergroene kleuren en gouden accenten.

(c) Sven Coubergs © Foto RV

Brusselse koloniale villa

Het interieur is volledig opgebouwd rond de structuur van de woning, die doorheen de tijd meermaals is aangepast en uitgebreid. De gecompliceerde indeling van het huis zorgde voor een mix and match interieur, met Caribische toetsen. De smaragdgroene betegeling van de douche is een echte eyecatcher.

Foto RV

Antwerps herenhuis

De felgekleurde rode trappenhal is zonder de twijfel het pareltje van de gehele woning. Het volledige huis werd rond deze hal gebouwd, alle appartementen en bureaus die zich in het gebouw bevinden komen hier op uit. De trappen baden in daglicht dankzij de skylight, waarin een werk van Belgische fotograaf Wouter Deruyter verwerkt werd.

© Foto RV

Een Beiers Schloss

Een imposant fort ombouwen tot een familiewoning, dat was de opdracht van dit project. Voorjans bracht de gezelligheid terug naar het kasteel met houten accenten en knusse hoeken. De kleuren zijn talrijk en de verschillende combinaties aan stijlen en motieven geeft elke kamer een eigen aparte uitstraling.

Foto RV

Waar bibliofielen van dromen

Voor een woning in het Franse Dijon mocht Gert Voorjans twee unieke bibliotheken ontwerpen. De ene veeleer wit en open, de andere meer met warme houten accenten. In beide ruimtes slaagt Voorjans erin een uitnodigende sfeer te creëren waarin de tientallen boeken de show stelen.

© Foto RV