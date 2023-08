Deze week werd het startschot gegeven van het drie maanden durende herwaarderingsfestival Stories Unfold, een initiatief van EventFlanders in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Dat betekent: een brede waaier aan culturele activiteiten als concerten, film, kunstexpo’s, theater en dans, food experiences, overnachtingen, lezingen, workshops en lokale initiatieven die je deze zomer in en rond het domein van het Rubenskasteel in Zemst kan ontdekken.

Stories Unfold is de start van een breed en ambitieus programma om de Vlaamse kastelen en tuinen een relevante plek te geven in onze samenleving. Het doel is om over meerdere jaren in verschillende kastelen en tuinen in Vlaanderen nieuwe inzichten te brengen rond herbestemmingen.

Het Rubenskasteel is de eerste plek die Stories Unfold verwelkomt. Dit pilootproject heeft tot doel om deze magische plek te laten heropleven en de banden met buurtbewoners en andere betrokkenen aan te halen. Verder worden bedrijven en organisaties uit de buurt aangemoedigd om deze locatie te gebruiken, waardoor Stories Unfold een steentje bijdraagt aan de gemeenschap.

Een totaalbeleving op één plek

Vanaf vandaag tot en met 29 oktober 2023 komt er in het Rubenskasteel en zijn tuinen een waaier aan belevenissen voor jong en oud, voor foodies en cultuurenthousiastelingen. Het festival is vijf dagen per week toegankelijk voor bezoekers en trakteert hen minstens vier dagen per week op een gevarieerde programmatie.

Vanaf 18 augustus is de Beeldentuin ‘Neighbours’ te bezichtigen waar curator Manor Grunewald twintig hedendaagse beeldende kunstenaars uit binnen- en buitenland samenbrengt die je door een spel van vorm en kleur laten ontdekken, leren en verwonderen. De kunstenaars gaan in dialoog met de tuinen, Rubens en de rijke culturele geschiedenis van het kasteel.

Een architecturale parel

Tijdens de eerste editie van Stories Unfold is er ook een tijdelijk architecturaal Paviljoen aanwezig op het domein met ruimte voor horeca en een podium. Het Paviljoen is een duurzaam ontwerp van het collectief Constructlab + 019. Het is het kloppende hart van Stories Unfold, een hub voor tal van experimenten, en de spil van het herwaarderingsfestival Stories Unfold.

Meer info via storiesunfold.be