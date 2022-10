Knack Weekend-journalist Thijs Demeulemeester speurt beroepshalve al jaren naar inspirerende interieurs. In zijn nieuwste boek Homes for Collectors gunt hij de lezer een blik in de huizen van designverzamelaars. Op 9 november gaat hij met twee van hen in gesprek in het MAD te Brussel.

Binnenkijken in het huis – en bij uitbreiding het leven – van een ander kan bijzonder leuk zijn. Al helemaal als dat huis is ingericht met unieke designstukken en er over elk detail is nagedacht. Het boek Homes for Collectors geeft de indrukwekkende interieurs van twintig kunst- en designverzamelaars prijs. Van Gerhard Richter en Paul McCarthy’s kabouter tot een iconische Jean Prouvé-tafel en de Living Tower van Verner Panton: je kijkt je ogen uit.

De vraag die onvermijdelijk opborrelt: waarom verzamelen deze mensen al die spullen? Doen ze het voor de schoonheid, de status, het geld? Of is het een passie? Waarom zou je je zelf omringen met kunst en interieur dat je net zo makkelijk in een museum kan bewonderen? Tijdens de boekvoorstelling in het MAD in Brussel gaat journalist Thijs Demeulemeester op zoek naar antwoorden. Hij gaat in gesprek met twee verzamelaars uit het boek over hun collectie hedendaagse kunst en design.

