Designhonger: deze keukenontwerpen doen je met plezier in de kookpotten roeren

Keukentalent beperkt zich niet alleen tot wat je op een bord kunt toveren. Deze architecten hebben het evengoed. Hun ontwerpen zullen misschien niet je eetlust opwekken, maar wel je zin om te koken.

Meeneemkeuken

Keukens volledig in inox zoals dit exemplaar zijn helemaal terug. Ze zijn onderhoudsvriendelijk, eenvoudigweg mooi door het licht dat ze als geen ander reflecteren, en in dit geval ook verrassend duurzaam. Want deze keuken neem je gewoon mee als je verhuist. Ze behoort toe aan interieurarchitect Sam Peeters van Contekst en zijn partner, Pilar-hotelmanager Christophe Ysewyn. De inspiratie vond Sam in Duitsland, waar het schering en inslag is om je keuken mee te nemen naar je volgende adres. Om dat mogelijk te maken, hing Sam ze enkel met siliconen vast. “Koppel je de sifon af en trek je het stopcontact uit, dan kan ze makkelijk door het raam, via een lift de verhuiswagen in.” Je kookkunsten blijven daarmee verzekerd, waar je ook naartoe trekt.

@studiocontekst

Tegel in de maag

Architect Robert Janvier tekende de brutalistische villa waarin deze keuken staat in 1971. We brachten zijn verhaal twee jaar geleden in Knack Weekend. Bob was ziek, al jaren bedlegerig en vreesde dat zijn huis zou worden afgebroken na zijn dood. Dat gebeurde gelukkig niet. Het werd gekocht en gerenoveerd door projectontwikkelaar Maxim Detienne. Het massieve kookeiland – deels op zithoogte met middenin een vuurpit – stond er al, maar was oorspronkelijk met terracotta klinkers betegeld. In het anders bijzonder rustige interieur mocht de keuken wel knallen, vond de nieuwe eigenaar. Daar zorgde interieurarchitecte Jill Rooijakkers voor, die naast haar eigen designstudio Spaces by Jill ook aan de slag is bij Vincent Van Duysen Architects.

@spacesbyjill

© Mr.Frank

Hout-liefde-relatie

De voornaamste zorgen bij de bewoners van deze woning in het Nederlandse Achterhoek draaiden rond budgetvriendelijkheid en ecologie, meteen de twee stokpaardjes van architectenbureau la-di-da uit Den Haag. Alle muren, plafonds en ingemaakte kasten van het huis zijn dan ook van duurzame mdf- en osb-platen. Voor de keuken kozen ze voor Radiata Pine, niet alleen wegens de betaalbaarheid, maar ook omdat er weinig knopen voorkomen in het hout. “Het eindresultaat blijft daardoor visueel rustiger”, vindt architect Diederik de Koning. “Zeker als je met een goede timmerman werkt die de lijntekeningen van het hout precies op elkaar weet af te stemmen.” Op het kookeiland ligt een naadloos keukenblad van massief rvs dat lijkt te zweven. “Zo’n plaat is door de dikte (4 mm) de helft duurder, maar wel bijzonder sterk. Een deuk is zo goed als onmogelijk.” Of hij nog iets kwijt kan over die opvallende lamp, vragen we hem aan de telefoon. “Dat is een lamp en afzuigkap in één van Wave Design. Het filtert de dampen en blaast ze langs boven terug de ruimte in. In een luchtdichte woning zoals deze zorgt het voor de nodige ventilatie.”

@ladida_design_architecture, wavedesign.nl

© Luc Roymans

Oranje draad

Met haar negen vierkante meter valt deze keuken in de categorie micro. Toch was bergruimte creëren niet de voornaamste opdracht van interieurarchitect Johan Van Staeyen. De keuken moest er vooral wat vrolijker op worden, aldus het jonge koppel dat er nu dagelijks in de potten roert. Van Staeyen zorgde daarvoor met zijn typerende stijl van primaire vormen en kleuren. Wist je trouwens dat oranje in de kleurenpsychologie wordt beschouwd als de tint van speelsheid en vreugde?

Wanneer je de ruimte binnenstapt, begroeten de oranje accenten je op de kopse kant van de kasten, maar ze verdwijnen als je achter het fornuis staat. Kwestie van het niet te druk te maken op zo’n klein oppervlak, zéker in combinatie met het raster van tegels en zwarte voegen. Overschotten oranje laminaat kieperde hij niet in de vuilbak, maar zijn hergebruikt in de signatuurlamp die hij Stan Vaeyen doopte.

@johanvanstaeyen