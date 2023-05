De stijl van ’t stad: 3 nieuwe decoadressen in Antwerpen

Drie nieuwe decoadressen in Antwerpen.

Winckle

Hoewel je in deze nieuwe vintageshop op het eerste gezicht vooral een selectie van leuke tweedehandskleren terugvindt, maakt Winckle er ook een erezaak van om onverwachte interieurobjecten en hebbedingen in het aanbod op te nemen. Naast vintage lampjes en spiegels, ontdek je er immers ook oude modellen van lichaamsdelen die zo uit het biologielokaal lijken te komen.

Lombardenstraat 6, 2000 Antwerpen



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ambertree

Deze Hobokense designwinkel mag dan al in 2015 zijn deuren geopend hebben, de voorbije tijd werd er duchtig geklust om de zaak in een nieuw jasje te steken. Het karaktervolle art-nouveaupand, waarin vroeger nog een lokale cinema huisde, werd volledig gerenoveerd. Vind je wel als vanouds terug in de zaak: Belgische labels als Serax, Ethnicraft en XLBoom en internationale merken als Louis Poulsen en Gubi. Artiesten Julie Loeckx, Amber Leys en Nathalie Deckx exposeren dan weer nieuw werk.

Kioskplaats 20, 2660 Hoboken, ambertree.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Paardenmarkt 68

Het adres van dit gloednieuwe interieuradres in Antwerpen zul je alvast moeilijk vergeten. Meubel- en verlichtingslabel Revised slaat de handen in elkaar met vloerkleed- en textielmerk Wool & Wire: samen openen ze een showroom in een indrukwekkend herenhuis waar hun collecties voortaan worden geëtaleerd. Daarbovenop cureren de merken in hun flagshipstore ook nog een selectie van enkele andere Europese labels als Gemla, Tato Italia, Editions Milano en Rex Kralj.

Vanaf 17 mei, Paardenmarkt 68, 2000 Antwerpen, paardenmarkt68.com